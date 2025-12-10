Els vehicles autoritzats a estacionar pel Barri Vell de Girona no hauran de portar cap distintiu
Les autoritzacions, que fins ara es mostraven amb un adhesiu enganxat al parabrisa, seran consultades de manera digital per la Policia Municipal
Els vehicles autoritzats a estacionar al Barri Vell de Girona ja no hauran de portar cap distintiu enganxat al parabrisa. A partir del 15 de desembre, la Policia Municipal consultarà les autoritzacions de manera digital a través dels seus telèfons mòbils per tal de millorar l’eficiència, la fiabilitat i la sostenibilitat d’aquesta mesura.
Per aquest motiu, a partir de dilluns que ve, l’Ajuntament de Girona deixarà de lliurar els distintius físics i adhesius que s’entregaven als propietaris dels vehicles autoritzats a estacionar a l’àmbit del Barri Vell i que s’havien d’enganxar al parabrisa per tal que la Policia Municipal pogués fer les comprovacions escaients.
Les autoritzacions es continuaran atorgant en els mateixos casos que fins ara: a persones empadronades al Barri Vell titulars d'un vehicle que paguin IVTM a Girona o a fora de la ciutat; a persones no empadronades en aquest àmbit propietàries i/o llogateres d’un habitatge o un local i titulars o usuaris de vehicle; a pares o mares d’un menor resident en aquest barri i a un familiar de persona d’edat avançada que visqui en aquest sector.
Durant un temps, conviuran vehicles autoritzats amb i sense distintiu al parabrisa, ja que la nova mesura s’aniran implementant escalonadament amb les renovacions de les acreditacions. Això no significarà que tots els vehicles que no porten distintiu estiguin autoritzats a aparcar a aquest àmbit. Per això, la Policia Municipal s’encarregarà de fer-ne el control digitalment a través d’uns telèfons mòbils amb els quals podran consultar els permisos de cada vehicle.
Aquesta nova acció suposarà una millora en l'eficiència, la fiabilitat i la sostenibilitat de les acreditacions, ja que fins ara el distintiu físic podia contenir errors a causa de la seva elaboració manual quan s'imprimeix la matrícula i data de fi de l'autorització; es podia manipular o patir danys a causa de l’exposició al sol que en dificultava la lectura; i tenia un cost econòmic de producció i tramitació administrativa. A més, calia que la persona beneficiària de l’autorització s’hagués de desplaçar a les dependències de l'Ajuntament per obtenir-lo. A partir del 15 de desembre, aquests tràmits es faran de manera digital.
