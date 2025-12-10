Un investigador de la UdG rep un ajut de 2 milions, un dels més prestigiosos en recerca
Marc Garcia-Borràs impulsarà un projecte pioner per a l'estudi i el disseny computacional d’enzims a l’Institut de Química Computacional i Catàlisi
L’investigador de la Universitat de Girona (UdG) Marc Garcia-Borràs ha estat distingit amb un ERC Consolidator Grant, un dels ajuts més prestigiosos i competitius del Consell Europeu de Recerca. Dotat amb 2 milions d’euros i una durada de cinc anys, el finançament permetrà desenvolupar el projecte BioReInt, dedicat a crear noves eines computacionals per dissenyar enzims capaços de catalitzar reaccions que no existeixen a la natura. Garcia-Borràs, co-Investigador principal de del grup de recerca CompBioCat de l’Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC), podrà començar la seva investigació a partir del 2026.
Els ERC Consolidator Grants són un dels programes més exigents i prestigiosos de suport a la recerca d’excel·lència a Europa. S’adrecen a investigadors amb trajectòries consolidades i amb entre set i dotze anys d’experiència postdoctoral, amb l’objectiu d’impulsar projectes científics innovadors, d’alt risc i alt impacte. La competitivitat és molt elevada: en la convocatòria d’enguany s’han presentat 3.121 propostes i només 354 han estat seleccionades, un 11% del total.
Un projecte pioner
El projecte BioReInt – Controlling Highly Reactive Intermediates in Enzyme Catalysis through Precision Confinement 101232334 desenvoluparà un marc computacional avançat per dissenyar enzims capaços de catalitzar reaccions noves a la natura, especialment aquelles que impliquen intermediaris altament reactius. La recerca combinarà una comprensió mecanística profunda de la catàlisi enzimàtica amb eines d’intel·ligència artificial i estratègies inspirades en els processos evolutius naturals. L’objectiu és crear entorns enzimàtics confinats i polaritzats que estabilitzin espècies reactives i en controlin el comportament, obrint noves vies per a la química sostenible, la biotecnologia i la síntesi farmacèutica.
El treball es desenvoluparà al grup CompBioCat, liderat pels Dr. Marc Garcia-Borràs i Dr. Ferran Feixas, i inclourà col·laboracions amb investigadors internacionals especialitzats en camps complementaris. Aquestes sinergies reforçaran el caràcter interdisciplinari del projecte i facilitaran la validació i transferència del coneixement generat.
L’obtenció d’un ERC Consolidator Grant suposa un reconeixement de màxima excel·lència científica i situa la UdG i l’IQCC en l’escena global de la recerca d’elit. L’ajut contribuirà a atraure talent jove, formar nous doctors, establir noves col·laboracions internacionals i impulsar línies de treball amb un alt potencial transformador en química sostenible, catàlisi i biotecnologia.
Sobre Marc Garcia-Borràs
El Dr. Marc Garcia-Borràs (Sant Feliu de Guíxols, 1988) és investigador Ramon y Cajal a la UdG i s’incorporarà com a professor ICREA a partir del febrer de 2026. Especialista en química computacional i disseny de biocatalitzadors, ha publicat més de 90 articles en revistes d’alt impacte com Science, Nature Chemistry i Nature Catalysis. Ha col·laborat amb grups punters internacionals, incloent el laboratori de la professora Frances H. Arnold, Premi Nobel 2018, i dirigeix un grup de recerca a la UdG dedicat a entendre i controlar la reactivitat enzimàtica mitjançant noves eines metodològiques i computacionals.
