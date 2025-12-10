Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Junta de Confraries de Setmana Santa de Girona celebra el 80è aniversari

El Teatre Municipal acull l'acte que ret homenatge a totes les persones que han participat en la Setmana Santa gironina

Girona. Teatre Municipal. La Junta de Confraries de Setmana Santa de Girona celebra el seu 80e aniversari. / Aniol Resclosa

Josep Coll

Josep Coll

Girona

El Teatre Municipal de Girona ha acollit un acte per celebrar els vuitanta anys de la Junta de Confraries de Setmana Santa de Girona. Ho ha fet amb una àmplia escenografia d'homenatge a totes les persones que, d'alguna manera, han participat en la Setmana Santa gironina. L'acte ha comptat amb la presència d'unes 300 persones.

Va ser el 1945 que el llavors bisbe, Josep Cartaña, va erigir la Junta pro Setmana Santa, que va ser l'origen del que posteriorment s'anomenaria Junta de Confraries de Setmana Santa de Girona. L'objectiu és la promoció del culte i la devoció vers els Misteris de la Passió, Mort i Resurrecció de Crist, així com la participació en els cultes litúrgics de la Setmana Santa i la contribució a la celebració de la Processó del Sant Enterrament del Divendres Sant.

És per això que des de 1946, la junta s'encarrega d'organitzar un conjunt d'actes que es desenvolupen durant la Setmana Santa a Girona. El més conegut és la Processó del Sant Enterrament del Divendres Sant, però també l'Exposanta a l'església dels Dolors o el pregó de Setmana Santa que l'any passat va fer el bisbe, Octavi Vilà. Actualment, Girona té una dotzena de confraries.

TEMES

