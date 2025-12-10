Junts per Celrà proposa la creació de consells de barri
La formació lamenta que el Govern no convoqui els consells sectorials, d’esports, cultura i gent gran, “obstaculitzant la participació i col·laboració dels veïns i veïnes del municipi”
Redacció
Junts per Celrà proposa “la creació de consells de barri i establir la figura de regidors de barri al municipi, per tal que retin comptes dels assumptes municipals davant els veïns i veïnes de forma regular”. La formació denuncia que el Govern no convoqui els consells sectorials, els d’esports, cultura i gent gran amb la periodicitat reglamentària, fet que “obstaculitza la participació i col·laboració dels veïns i veïnes del municipi”.
Junts també aposta per modificar el reglament de Funcionament del Consell Municipal de la Gent Gran de Celrà, per tal d’incloure en la seva composició un membre de cadascun dels grups municipals amb representació en el consistori, i la creació del Consell Municipal de Joventut, integrant el govern municipal, representants dels grups municipals, d’associacions juvenils, de centres educatius, les AFA, i altres actors interessats que es consensuïn.
Dins d’un paquet de mesures per "avançar" cap a un Ajuntament “més obert i participatiu, per construir un municipi que funcioni millor”, el portaveu del grup municipal, Roberto Fernández Santos,també reclama que “el govern municipal sotmeti el pressupost de cooperació de Celrà a un mecanisme de participació ciutadana similar al del pressupost participatiu, com a expressió plural i consensuada de la solidaritat de la ciutadania”.
“És necessari reforçar i ampliar els canals de participació, garantir que ningú en queda exclòs, arribar al màxim de persones possible i potenciar la transparència i la informació comprensible. En definitiva, exercir una escolta activa real i retre comptes de l’actuació de l’Ajuntament, per consolidar una democràcia municipal viva”, ha explicat.
El portaveu de Junts també reclama que el govern municipal “utilitzi els mitjans de comunicació públics de Celrà per fomentar la participació ciutadana”.
- El pessebre gironí amb un recorregut de 800 metres quadrats, més d’un miler de figures i maquetes de 230 monuments de Catalunya
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Imprudència a Girona: Un 'influencer' intenta pujar a l'arbre de Nadal de la Plaça Catalunya
- Tres menors exhibeixen una pistola d’airsoft en un centre comercial de Salt, s'encaren amb els vigilants de seguretat i els fereixen
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Catalunya declara l’emergència per la pesta porcina africana
- L’ascens de Kave Home: multiplica per 150 la facturació i se situa entre les empreses que més creixen d'Europa
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes