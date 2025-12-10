L'Ajuntament de Girona troba ocupes quan anava a tapiar un pis de la Sareb
Volia actuar subsidiàriament en un edifici problemàtic de Santa Eugènia però ha de suspendre la intervenció
L'Ajuntament de Girona ha suspès el tancament de totes les obertures d'un edifici situat a la travessera de Santa Eugènia en descobrir que hi havia ocupes a l'interior. La idea del consistori era tapiar l'immoble conflictiu aquest dimarts però ha decidit ajornar la intervenció per la presència de dues persones. La finca és de titularitat de la Sareb però, fonts municipals han indicat que volien actuar-hi subsidiàriament, o sigui, posteriorment cobrar-ho al denominat banc dolent. La propietat no hauria reaccionat als requeriments municipals. Ara l'Ajuntament estudiarà què fer..
L'immoble, que està molt degradat, fa temps que porta de corcoll els veïns d'aquest carrer fronterer amb la vila de Salt per diferents problemes de convivència i acumulació de deixalles. Els conflictes han anat augmentant al llarg dels darrers mesos i hi ha hagut diverses entrades i sortides de persones i algun incendi.
De fet, segons va explicar el tinent d'alcalde de Transició Ecològica i l'Àrea Urbana, Sergi Font, a Girona FM, la casa "fa més de deu anys que està abandonada i s’hi han acumulat massa escombraries, amb episodis d’incendi que han afectat la convivència veïnal." La intenció era impedir el pas a l'interior de la casa com a mesura per garantir la seguretat i la convivència al sector. Font va dir també que últimament hi haviab un alt volum d'incidents i moltes queixes i trucades a la policia per "sorolls, males olors i activitats delinqüencials."
Precedents
No és el primer cas recent on l'Ajuntament acaba actuant per tapiar accessos a habitatges. A principis d'any, la Sareb va acabar tapiant, assegurar i netejant un local al barri de Montilivi que havia estat ocupat i havia generat queixes constants dels veïns perquè a dins s'hi acumulava brutícia i causava inseguretat.
La finca estava situada als baixos d'un edifici de la plaça Miquel Coll i Alentorn. L'alcalde, Lluc Salellas, va remarcar en una piulada que finalment "la pressió" havia fet "el seu efecte" i la propietat havia "iniciat les actuacions pertinents".
Fa uns mesos, l'Ajuntament va aconseguir, després de converses, que la propietat tapiés la finca del carrer Santa Eugènia 5B, a prop de la plaça Marquès de Camps i del carrer Tomàs Mieres. També, cal recordar que no fa massa es va desallotjar un edifici d'aquest carrer on hi havia 25 ocupes i que s'enderrocarà properament pel seu mal estat.
