L'empresa encarregada dels llums de Nadal a Girona denuncia "l'influencer" que va escalar l'arbre

La Policia Municipal realitza l'atestat per quantificar el valor dels danys i el cas podria acabar als jutjats

Una captura de la gravació.

Josep Coll

Josep Coll

Girona

L'empresa que s'encarrega de col·locar els llums de Nadal a Girona, Ximenez Group, ha denunciat al creador de contingut que va penjar un vídeo a les xarxes socials enfilant-se a l'arbre de Nadal ubicat a la plaça de Catalunya. En les imatges, que s'allarguen 28 segons, es veu com una persona escala l'arbre il·luminat fins passat la meitat de la instal·lació.

Ara per ara, la Policia Municipal està fent l'atestat per quantificar el valor dels danys. Si se superen els 400 euros es considerarà un delicte i, en cas contrari, seria un delicte lleu. Per tant, encara no s'ha posat cap sanció econòmica, tot i que un cop acabat l'atestat policial el cas podria acabar als jutjats, en el qual l'Ajuntament de Girona es personaria com a part implicada.

No podem permetre que quedi impune un acte vandàlic en una instal·lació pensada per al gaudi i la celebració del Nadal de tots els gironins

GEMMA GEIS

— Vicealcaldessa de Girona

De fet, la vicealcaldessa, Gemma Geis, és contundent i remarca que no es pot "permetre que quedi impune un acte vandàlic en una instal·lació pensada per al gaudi i la celebració del Nadal de tots els gironins". En aquest sentit, mostra el "suport a l’empresa que s’ha encarregat de la instal·lació dels llums i de l’arbre de Nadal" al mateix temps que ha anunciat que es personaran "en el procés judicial com a part afectada".

39.000 reproduccions

El vídeo va ser penjat pel creador de contingut que el nom de @elvizuudegerona_, que té més de 5.500 seguidors a TikTok. En aquesta xarxa social el vídeo s'ha reproduït més de 39.000 vegades des que es va publicar aquest dilluns. També té més de 1.700 m'agrada i ha estat compartit per més de mil usuaris.

@elvizuudegerona_ #personaje #viral #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #hacermeviralporfa #fyp ESCALADO EL ARBOL DE NAVIDAD DE GERONA DE LA GRAN CALITE TU SAE !!! @zonagemelosyt @Zona Gemelos @GironaFC ♬ sonido original - EL VIZUU DE GERONA 🤹🍾🕺

El contingut s'hauria gravat abans de mitjanit, ja que les llums de Nadal a la ciutat obren des de tres quarts de sis de la tarda fins a dos quarts d'onze de la nit els dies laborables. Els dies festius s'allarga l'encesa fins a les dotze de la nit. "Tinc vertigen", diu al final de la gravació quan està enfilat a l'arbre.

