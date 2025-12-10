L'entitat llagosterenca Somriures de Madina Jambor inaugura una segona escola a Gàmbia per a infants d'entre 3 i 6 anys
La majoria provenen de famílies molt pobres on les mares subsisteixen a través de l'agricultura domèstica
L'entitat llagosterenca Somriures de Madina Jambor ha inaugurat una segona escola a Gàmbia per a infants d'entre 3 i 6 anys. El centre educatiu es troba al poble de Madina Salam, una comunitat on hi viuen unes 2.000 persones la meitat de les quals són menors d'edat. La majoria dels infants que acull l'escola provenen de famílies molt pobres, on les mares subsisteixen a través de l'agricultura domèstica. El president de l'entitat, Javier Ceresuela, explica que el centre -que ha començat a donar classes aquest novembre- és també "un espai de confiança i un refugi" per als nens i nenes. Amb aquesta escola, que se suma a una d'anterior, ja són 185 els infants escolaritzats gràcies a la tasca de Somriures de Madina Jambor.
Somriures de Madina Jambor és una associació de cooperació de Llagostera que centra la seva tasca a garantir les oportunitats educatives a Gàmbia. Al país africà, l'entitat ja ha construït dues escoles al poble de Madina Salam, una comunitat on hi viuen unes 2.000 persones.
L'últim d'aquests centres s'ha posat en marxa aquest novembre. És una escola d'educació infantil per a nens d'entre 3 i 6 anys. Javier Ceresuela subratlla que el centre neix "del compromís col·lectiu, de l'amor per l'educació i de la convicció que cada infant mereix créixer amb oportunitats reals per construir el seu futur".
Precisament la majoria dels nens i nenes que acull l'escola provenen de famílies molt pobres, on les mares es dediquen a l'agricultura domèstica per poder subsistir. L'objectiu és oferir-los un entorn per satisfer les seves necessitats educatives en una etapa clau per al seu desenvolupament emocional, social i cognitiu. "L'escola no és només un edifici; és un refugi de confiança i un espai on cultivar curiositats i aprenentatges que els acompanyaran tota la vida", destaquen des de Somriures de Madina Jambor.
En total, comptant aquest centre i l'anterior -que també va impulsar l'entitat- ja són 185 els infants escolaritzats en aquesta comunitat gràcies a la tasca de l'associació de Llagostera. A la comunitat de Madina Salam, la meitat de la població és menor d'edat.
