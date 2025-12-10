L'Idibgi tornarà a ampliar les instal·lacions de Salt
Guanyarà 500 metres quadrats i rebrà un ajut d'1,4 milions d'euros de la Generalitat per dur a terme les reformes
L'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) segueix creixent. Després de les reformes del 2023, quan el centre de recerca va guanyar prop de 1.000 metres quadrats entre l'ampliació de l'edifici de Salt i l'adquisició d'un nou local al barri de Sant Ponç de Girona, ara té la intenció de seguir ampliant les instal·lacions de Salt.
La previsió és que el nou edifici que s'ha constuït en aquestes instal·lacions del Parc Hospitalari Marti i Julià tingui guanyi dos pisos més fins a tal punt de sumar uns 500 metres quadrats més. A part d'això, també es rehabilitarà l'actual segona planta de la masia.
L'anunci es va fer aquest dimarts, coincidint amb l'acte de commemoració del 30è aniversari de l'Idibgi, quan la directora general de recerca del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Teresa Sanchis va destacar l'ajut concedit per part del Govern 1,4 milions d'euros per executar el projecte. La inversió s'emmarca dins els ajuts Singulars Institucionals, finançats pel Departament de Recerca i Universitats i fons europeus, que permetran impulsar projectes d’R+D+I d’universitats i centres de recerca.
En aquesta edició s’han seleccionat 14 projectes i 22 han quedat en llista de reserva. El projecte de l'Idibgi és l'únc dels 14 seleccionats de fora de Barcelona. Segons la resolució provisional, totes les despeses s’han d’executar abans del 31 de desembre de 2028.
El cost total de les reformes amb IVA serà de 3,4 milions d'euros aproximadament.
Millorar l'accés a tractaments
Segons va exposar la directora de l'Idibgi, Marga Nadal, els principals objectius de la reforma són assolir equitat territorial pel que fa a l'accés als tractaments de frontera; potenciar la recerca clínica; ampliar i adequar els espais a l'edifici i posicionar l'Idibgi com a centre de referència en imatge mèdica.
L'Idibgi actualment agrupa 27 grups de recerca distribuïts en cinc àrees científiques (Cardiovascular i Respiratòria; Metabolisme i Inflamació; Neurociències; Onco‑hematologia; Salut Mental), que inclouen personal propi i adscrit. L'entitat també compta amb vuit plataformes científiques, com el Biobanc, la Fly Room o les Unitats de Recerca Clínica, i un equip de suport a la recerca que ajuda al personal investigador en la seva activitat.
L’Institut va tancar l’any 2024 amb uns indicadors científics sòlids que reflecteixen el progrés científic aconseguit. De les 393 publicacions científiques, 344 van ser articles originals, amb un factor d’impacte mitjà de 7,4; i el 71,5% d’aquests es varen publicar en revistes del primer quartil.
Pel que fa a la captació de fons competitius, el 2024 es van aconseguir 53 projectes nous, cosa que situa en 159 el nombre total de projectes actius, pràcticament duplicant-se en els darrers cinc anys. D’altra banda, l’Idibgi participa en 244 assaigs clínics actius, dels quals un 58,7% pertanyen a l’àrea d’oncologia-hematologia.
Mirada al futur
A part de l'ampliació de les instal·lacions, també destaca l'adquisició d'un TAC Photon-Counting, un equipament que s'ubicarà a l'hospital Santa Caterina pel cost d'un milió d'euros -en un altre projecte independentment dels ajuts Singulars Institucionals- i que té com a objectiu millorar la resolució, guanyar sensibilitat i reduir les dosis de radiació. És adequat per a programes de cribratge i/o estudis poblacionals en població sana.
El futur Campus Salut Girona es configura com una oportunitat compartida amb la resta d’institucions sanitàries i acadèmiques, creant un espai on conflueixin assistència, recerca i docència, afavorint la captació de talent i la transferència de coneixement.
“Estem treballant perquè l’arribada del futur Campus de Salut de Girona ens trobi amb els deures fets, impulsant la captació i retenció de talent, l’adequació dels espais i les eines tecnològiques necessàries”, afirma Nadal.
Així, l’evolució científica recent ha anat de la mà d’una ampliació progressiva dels seus espais: d’aquell primer despatx al Trueta on va néixer l’Idibgi i, després, el primer laboratori ubicat a l’espai de l’actual Banc de Sang i Teixits a l’hospital, s’ha passat a una seu principal de 2.421 m² a l’edifici Mancomunitat 2 del Parc Hospitalari Martí i Julià, ampliada el 2023 gràcies a una subvenció de la convocatòria Singulars del Departament de Recerca i Universitats i al suport de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Salt i els propis fons del centre.
Davant la necessitat d’estar a prop de l’hospital, el centre també compta amb un local al barri de Sant Ponç, a tocar de l’Hospital Trueta, obert l’any 2022 amb el suport de l’Ajuntament de Girona i amb 503 m². L’Idibgi també manté un altre laboratori i despatxos dins l’edifici del pavelló de govern del mateix hospital (188 m²).
Trenta anys de recerca biomèdica
Fundat el 1995 com a Fundació Dr. Josep Trueta per promoure la recerca a l’Hospital Trueta, l’Idibgi va esdevenir fundació pública el 2004 i des del 2008 forma part del sistema de centres CERCA de la Generalitat de Catalunya. La seva missió és millorar la salut i la cura de les persones mitjançant recerca translacional: les preguntes que sorgeixen de la capçalera del llit de l’hospital s’investiguen al laboratori i es transformen en solucions que tornen al pacient.
Marga Nadal, ha agraït “l’esforç i la dedicació dels més de 350 professionals que treballen cada dia a l’Idibgi així com d’aquelles persones que van impulsar els seus inicis; i també agraïm el suport de les institucions, empreses i entitats que donen suport a la recerca gironina”.
En l'acte commemoratiu també hi va haver una taula rodona amb la participació de diversos investigadors i en la qual van destacar la importància de donar "més valor social a la recerca" i la necessitat de tenir més recursos per guanyar investigadors que puguin compaginar la tasca d'assistència amb la de recerca.
