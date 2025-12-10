Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Peter Pan sobre gel estrena Carpa a la Copa pel circ de Nadal i ja ha venut 14.000 entrades

S'han afegit tres noves funcions i n'hi haurà dinous en nou dies

Una imatge de l'espectacle sobre gel de peter Pan.

Una imatge de l'espectacle sobre gel de peter Pan. / Christiaan Kotze

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

Peter Pan sobre gel estrenarà una carpa a l'esplanada de la Copa de la Devesa de Girona i, a dues setmanes de l’estrena, ja supera les 14.000 entrades venudes. A més a més, ha decidit afegir tres noves funcions. Es tracta de la producció de major complexitat creada per la Circus Arts Foundation, segons ha explicat el director, presentador i multitasques Genís Matabosh, i mescla quatre ingredients: la bellesa del patinatge artístic sobre gel, el risc del circ sobre gel, la màgia del circ convencional i els ritmes de la música en viu.

Tot lligat amb el fil argumental de la història original de Peter Pan que l’escriptor anglès James Matthew va escriure l’any 1904.

LesTinker Bell’s Girls amb xanqueres sobre gel.

LesTinker Bell’s Girls amb xanqueres sobre gel. / Anton Belyakov

A l’espectacle, que només podrà veure’s a Girona en dinou funcions ien nou dies, hi intervindran 24 artistes i patinadors, comptarà amb orquestra en viu de set músics i és el fruit de més d’un any de treball d’un ampli equip de professionals internacionals: coreògrafs, escenògrafs, il·luminadors, compositors i dissenyadors de vestuari, entre d’altres. Mai fins ara hi havia hagut tants dies de representacions.

Notícies relacionades i més

Nova carpa amb arc exterior

La nova gran carpa blanca de La Copa, ja en ple muntatge, té una capacitat per a 1.250 espectadors, acollirà les dinou representacions programades entre el 26 i de desembre i el 4 de gener. Un nou gran arc gegant de 16 metres d’alçada sosté la cúpula octogonal garantint una visibilitat total des de qualsevol butaca.

ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR LA INFORMACIÓ

