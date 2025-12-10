Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Protesta de la Coordinadora Antimonàrquica contra l'assistència d'Illa a un acte de la Fundació Princesa de Girona

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha rebutjat participar en la cerimònia dels Premis Guardó de l'entitat monàrquica

Imatge de la concentració de protesta de la Coordinadora Antimonàrquica de Girona contra la presència del president, Salvador Illa, a la cerimònia dels Premis Guardó de la Fundació Princesa de Girona

Imatge de la concentració de protesta de la Coordinadora Antimonàrquica de Girona contra la presència del president, Salvador Illa, a la cerimònia dels Premis Guardó de la Fundació Princesa de Girona / Coordinadora Antimonàrquica de Girona

ACN

ACN

Girona

Protesta de la Coordinadora Antimonàrquica de Girona contra l'assistència del president, Salvador Illa, a la cerimònia dels Premis Guardó Princesa de Girona als Valors de Joves Esportistes. L'acte, organitzat per la Fundació Princesa de Girona, s'ha celebrat a la seu gironina de la Generalitat. "Ens hem concentrat contra la monarquia, però també contra el Govern del PSC que és còmplice d'una monarquia corrupta, antidemocràtica i hereva del franquisme", ha carregat la Coordinadora. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha deixat clar a la xarxa social X que no participaria en la cerimònia, "d'acord amb la decisió del plenari municipal". "No tenim res a veure amb la monarquia que el 3-O ens va recordar que ens fan ser espanyols per la força".

