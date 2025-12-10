Protesta de la Coordinadora Antimonàrquica contra l'assistència d'Illa a un acte de la Fundació Princesa de Girona
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha rebutjat participar en la cerimònia dels Premis Guardó de l'entitat monàrquica
Protesta de la Coordinadora Antimonàrquica de Girona contra l'assistència del president, Salvador Illa, a la cerimònia dels Premis Guardó Princesa de Girona als Valors de Joves Esportistes. L'acte, organitzat per la Fundació Princesa de Girona, s'ha celebrat a la seu gironina de la Generalitat. "Ens hem concentrat contra la monarquia, però també contra el Govern del PSC que és còmplice d'una monarquia corrupta, antidemocràtica i hereva del franquisme", ha carregat la Coordinadora. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha deixat clar a la xarxa social X que no participaria en la cerimònia, "d'acord amb la decisió del plenari municipal". "No tenim res a veure amb la monarquia que el 3-O ens va recordar que ens fan ser espanyols per la força".
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- El pessebre gironí amb un recorregut de 800 metres quadrats, més d’un miler de figures i maquetes de 230 monuments de Catalunya
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Imprudència a Girona: Un 'influencer' intenta pujar a l'arbre de Nadal de la Plaça Catalunya
- Tres menors exhibeixen una pistola d’airsoft en un centre comercial de Salt, s'encaren amb els vigilants de seguretat i els fereixen
- Catalunya declara l’emergència per la pesta porcina africana
- L’ascens de Kave Home: multiplica per 150 la facturació i se situa entre les empreses que més creixen d'Europa