Viñas: "És un final d’etapa per a mi, però no pas per al municipi"
Alcalde durant deu anys i mig ha renunciat aquest dimecres al càrrec que assumirà dissabte Cristina Alarcón
En el seu darrer ple ha estat acompanyat per la seva família, i per polítics com Pere Aragonès i Oriol Junqueras
Jordi Viñas (ERC) ha posat punt i final a la seva etapa com a alcalde de la vila de Salt després de deu anys i mig, en un dia que ha definit com de “sensacions contraposades”. En un duscurs entrebancat per les llàgrimes, ha assegurat que és una decisió presa “a consciència”, però ha admès que sentia “un punt de tristesa per deixar enrere una tasca que m’ha apassionat des del primer dia”, una feina que diu haver dut a terme sempre amb “energia i il·lusió” i amb l’objectiu de “millorar el poble de Salt i, en conseqüència, la vida dels veïns i veïnes”.
En aquest comiat, ha estat envoltat pels seus, tant a nivell familiar com polític. A banda de la seva família, hi havia l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès, i el líder d'ERC, Oriol Junqueras. També hi havia, entre d'altres, l'exacaldessa socialista Iolanda Pineda, i l'alcalde de Girona, Lluc Salellas.
Economia
En el seu balanç de govern, Viñas ha reivindicat especialment la "transformació econòmica" de l’Ajuntament. Ha recordat que el 2015 va trobar un consistori amb “un endeutament del 106%, sense capacitat d’inversió”, i que una dècada després Salt disposa “d’una economia sanejada”, amb un endeutament del 43%, un pressupost que superarà els 43 milions d’euros el 2026 i una capacitat d’inversió anual de més de sis milions. Tot plegat, ha afirmat, és resultat “d’un treball seriós i d’un full de ruta marcat des del primer dia”.
Habitatge i mobilitat
Pel que fa a l’habitatge, ha subratllat que Salt va decidir ser “un actor actiu i amb polítiques clares” i que això s’ha traduït en la compra de prop de 200 pisos i la gestió de 225 habitatges públics. Segons Viñas, diversos estudis situen Salt com “el poble amb més habitatge públic proporcionalment de Catalunya” i com el municipi que més reinverteix en polímiques d’habitatge. Ha reclamat, a més, que els pisos de la Sareb “tornin a ser pisos per a gent i deixin de ser actius immobiliaris”.
En l’àmbit de la mobilitat, ha defensat que el municipi està millor preparat que fa una dècada gràcies al BRCAT, el reforç de l’L9 —que ara passa cada quinze minuts— i el nou carril bici de Països Catalans, que es completarà el 2026 amb la nova xarxa ciclable finançada amb 900.000 euros d’una convocatòria estatal en què Salt va quedar “primer de tot l’Estat”. També ha destacat que l’any vinent arribarà la Girocleta amb tres estacions noves.
Campus de salut
Una part central del seu mandat ha estat el nou Campus de Salut, que considera “el projecte estrella que hem treballat pràcticament des del principi”. Viñas ha recordat que el 2015 la seva arribada a Salt encara semblava “una quimera”, però que avui ja és una realitat en marxa: una inversió de més de 700 milions d’euros que inclourà el nou hospital Trueta, les facultats de medicina, infermeria i farmàcia de la UdG, “el pol d’investigació liderat per l'Idibgi i el hub d’innovació”, que —segons ha remarcat— obriran al municipi “una oportunitat única per fer una nova transformació social i econòmica”. El sector sud de Salt, ha dit, esdevindrà “una nova centralitat de Girona”.
Viñas ha volgut posar en valor el “treball en equip” amb regidors, tècnics i també amb l’oposició, amb qui han estat capaços d’aprovar “onze pressupostos d'onze” en tres mandats, dos dels quals en minoria. Ha expressat plena confiança en la seva successora: “Estic segur que la feina d’equip, a partir de dissabte amb el lideratge de la Cristina Alarcón, continuï”. Alarcón assumirà l'alcaldia en un ple extaordinari programat per les deu del matí.
En el pla personal, ha afirmat que aquest és “un final d’etapa per a mi, però no pas per aquest govern ni per al municipi”, i ha recordat un consell de l’avi Sunyer: “quatre anys per aprendre i quatre anys per governar”. Ha dit que marxa “amb la consciència tranquil·la de tota la feina feta” i ha agraït tant a l’oposició com a la seva família, que hagin "acceptat que, de vegades, el poble passava per davant d’ells”.Ha conclòs assegurant que continuarà treballant per Salt des del Parlament: “Seguiré sent un saltenc més que des del Parlament seguiré contribuint a millorar Salt”. I s’ha acomiadat amb un missatge directe a la ciutadania: “Gent de Salt, gràcies per la confiança d’aquests més de deu anys, gràcies per deixar-me ser el vostre alcalde”.
La resta de formacions
Pel que fa a la resta de grups polítics, Fanny Carabellido, actual portaveu de Junts, amb qui comparteix govern, ha fet un "balanç que és en línies generals bo" perquè "malgrat que procedim de formacions polítiques diferents i que, sovint, la tasca d’una coalició pot estar plena d’entrebancs o desavinences, les diverses sensibilitats polítiques ens han permès sumar i multiplicar pel bé del nostre municipi." Carabellido espera que la nova etapa amb el lideratge de Cristina Alarcón, sigui "encara més fructífera que aquesta que deixem enrere perquè tenim molta feina per fer", i ha detallat que el seu grup "col·laborarà en el que faci falta, sí, però també vetllarà per tal que es compleixin els compromisos contrets amb els saltencs".
Joan Martín, portaveu del PSC i principal partit de l'oposició, ha reconegut la dedicació de Jordi Viñas i ha respectat la seva decisió de deixar l’alcaldia, però ha fet un balanç crític del seu mandat. En aquest sentit ha recordat que el 2015 va ser investit gràcies als vots del PSC i que l’acord de govern compartit “no es va complir”. Considera que el balanç és “limitat”, cita la compra de la Gassol com “la hipoteca més gran que Salt ha assumit mai” sense projecte definit, assenyala que el Trueta no és una fita municipal i considera que la Coma Cros ha estat gestionada per equilibris polítics. També denuncia la limitació de la participació ciutadana amb la modificació del ROM i afirma que la renúncia respon a dinàmiques internes de partit. "Aquest final d’etapa no s’ha pensat en clau de municipi, sinó clarament en clau de partit", ha assegurat. Martín ha tancat el discurs reclamant “un canvi profund de rumb” per a Salt i oferint la mà del PSC per a un nou projecte, tot mantenint una oposició ferma.
Mentrestant, des de VOX, Sergi Fabri ha fet un balanç on, a parer seu, cada vegada hi ha un Salt "més brut, més insegur, amb menys identitat de vila i amb mmenys participació". ·Ha promogut l'islamisme a Salt", ha assegurat.
Àlex Sarrado d'IpS-CUP, ha recordat que Viñas els ha "fallat" diverses vagades amb acords que havien pactat i que ha "perdut el rumb" i ha lamentat que no hagi estat "al cent per cent per Salt" per la duplicitat de càrrecs ja que ha estat alcalde i diputat al Parlament. Per això ha dit que "celebren" la decisió de dimitir d'alcalde.
També ha volgut parlar Àlex Barceló, en nom d'Esquerra, la formació de Viñas. L'ha titllat del "millor alcalde de Salt que, fins ara, aquest poble ha pogut gaudir".
Punt i final: Lluís Llach
Viñas ha tancat l'acte citant una cançó de Luís Llach, Alè, que acaba dient "però només tinc un desig d'amor, un poble i una barca. Desig d'amor per no perdre mai el plaer d'enamorar-te, un poble que em deixi compartir la joia d'estimar-se i una barqueta, per si la mar la mort volgués donar-me. Que amb això em basta si amb mi tinc els astres, astres càlids que em són lleials, que de nit veig en el cel i de dia en tots vosaltres."
