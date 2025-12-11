Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Bell-lloc llueix un pessebre amb efectes de neu, fum als volcans de la Garrotxa i una tempesta sobre l'estany de Banyoles

La creació, de 12 metres de llarg i 3 metres d’amplada, compta amb un reconeixement de l’Associació de Pessebristes de Girona

Una imatge del pessebre.

Meritxell Comas

Meritxell Comas

Girona

Corrents d’aigua, efectes de neu, fum als volcans de la Garrotxa, una tempesta sobre l’estany de Banyoles, el conjunt romànic de Sant Joan de les Abadesses i la Vall de Núria. Aquests són només alguns dels detalls del pessebre monumental del col·legi Bell-lloc de Girona, creat pels professors Lluís Esteve i Josep Navarro, que enguany es torna a exposar amb motiu del 60è aniversari del centre educatiu.

La creació, de més de 12 metres de llarg i 3 metres d’amplada, es va inaugurar l'any 2008 i compta amb el premi Arcàngel d'Or, un reconeixement atorgat per l’Associació de Pessebristes de Girona al pessebre més artístic del 2012.

Recrea, a través de diferents diorames, alguns dels indrets més icònics de les comarques gironines, des dels Pirineus a les platges de la Costa Brava, amb la masia del Bell-lloc com a epicentre. A més, també inclou llegendes i explicacions per identificar tots els paisatges i descobrir alguns dels indrets més rellevants de la província.

Ubicat a la Sala d’Actes, el pessebre es podrà visitar fins al 19 de desembre, de 16.45 a 18.30 hores. Els dies 9, 10, 11, 15, 16, 17 i 18 de desembre també el podran visitar alumnes i famílies, entre les 14.30 i les 15.10 hores.

