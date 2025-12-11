El Bell-lloc llueix un pessebre amb efectes de neu, fum als volcans de la Garrotxa i una tempesta sobre l'estany de Banyoles
La creació, de 12 metres de llarg i 3 metres d’amplada, compta amb un reconeixement de l’Associació de Pessebristes de Girona
Corrents d’aigua, efectes de neu, fum als volcans de la Garrotxa, una tempesta sobre l’estany de Banyoles, el conjunt romànic de Sant Joan de les Abadesses i la Vall de Núria. Aquests són només alguns dels detalls del pessebre monumental del col·legi Bell-lloc de Girona, creat pels professors Lluís Esteve i Josep Navarro, que enguany es torna a exposar amb motiu del 60è aniversari del centre educatiu.
La creació, de més de 12 metres de llarg i 3 metres d’amplada, es va inaugurar l'any 2008 i compta amb el premi Arcàngel d'Or, un reconeixement atorgat per l’Associació de Pessebristes de Girona al pessebre més artístic del 2012.
Recrea, a través de diferents diorames, alguns dels indrets més icònics de les comarques gironines, des dels Pirineus a les platges de la Costa Brava, amb la masia del Bell-lloc com a epicentre. A més, també inclou llegendes i explicacions per identificar tots els paisatges i descobrir alguns dels indrets més rellevants de la província.
Ubicat a la Sala d’Actes, el pessebre es podrà visitar fins al 19 de desembre, de 16.45 a 18.30 hores. Els dies 9, 10, 11, 15, 16, 17 i 18 de desembre també el podran visitar alumnes i famílies, entre les 14.30 i les 15.10 hores.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- Quant cobra un notari a Catalunya el 2025? Aquest és el seu sou
- L'empresa encarregada dels llums de Nadal a Girona denuncia 'l'influencer' que va escalar l'arbre
- L'Ajuntament de Girona troba ocupes quan anava a tapiar un pis de la Sareb
- El canvi de porter al Girona arribarà al gener en forma de fitxatge
- Kiko Matamoros, irreconeixible després de la seva última operació estètica: 'Quin horror!