Demanen a l'Ajuntament de Girona "recomprar" el parc Jordi Vilamitjana per no perdre'l
L'Associació de Veïns de Santa Eugènia assegura que hi ha "alternativa" en mantenir la zona verda i fer el Campus de Salut
L'Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter insisteix a demanar a l'Ajuntament de Girona que es mantingui el parc Jordi Vilamitjana tot i la modificació urbanística per fer el nou Campus de Salut. Un cop aprovada definitivament aquesta modificació per part de la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat, ara els veïns i insten a l'Ajuntament a "recomprar" el parc amb "els fons compromesos per la Generalitat".
La proposta veïnal és que l'Ajuntament es reuneixi amb la Generalitat i la part privada per "fer possible aquesta opció de recompra" i que, finalment, no es construeixin habitatges on ara hi ha el parc, compensat d'aquesta manera els privats que perdran bona part de les seves finques per poder construir el Campus de Salut. "La Generalitat s’ha compromès a posar els diners i l’Ajuntament ha dit que voldria mantenir el parc", assegura l'associació veïnal en un comunicat.
Al mateix temps, celebren "el vistiplau definitiu" per part de la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat. "Significa tirar endavant un projecte llargament reivindicat per les associacions de veïns que permetrà millorar els serveis públics de la ciutat i de les comarques gironines", remarquen.
"Poden coexistir"
Els veïns, però, afirmen que el Campus de Salut i l'actual parc Jordi Vilamitjana "poden coexistir amb el plantejament aprovat". Defensen que el parc ha de ser un "pivot imprescindible davant el creixement urbanístic del sector" i indiquen que "l'ampliació del parc d’habitatge local no hauria de passar per edificar sobre el parc".
Per això, reclamen mantenir aquesta zona verda, a més de fer-la créixer, com indica la modificació urbanística "fins a tocar de la riera Marroc". En tot cas, també s'hauria de fer una nova modificació perquè el parc "torni a ser tipificat com a zona verda".
Finalment, reivindiquen "la participació veïnal en la futura planificació urbana del sector". A més, proposen que "resultat d’aquest treball compartit entre administracions, col·legis professionals i ciutadania, se sotmeti a consulta ciutadana de ciutat".
