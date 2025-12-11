La Fundació Princesa de Girona guardona joves referents del món de l’esport
Girona va acollir ahir el lliurament del Guardó Princesa de Girona als Valors de Joves Esportistes, en la qual es donarà a conèixer el podi final —or, plata i bronze— de les categories femenina i masculina, així com el reconeixement a una entitat treballa per millorar la qualitat de vida de persones amb Trastorn de l’Espectre Autista
Inés Bergua i Guillermo Gracia es van convertir ahir en els primers guanyadors del Guardó Princesa de Girona als Valors de Joves Esportistes. La gimnasta aragonesa i el nedador extremeny van obtenir l’or en les categories femenina i masculina en la cerimònia celebrada a l’Auditori Josep Irla de Girona. La plata va ser per a la skater gallega Julia Benedetti i el gimnasta basc Eneko Lambea, mentre que el bronze el van rebre l’escaladora val·lisoletana Iziar Martínez i el golfista canari Javier Bethencourt. L’Associació Autisme Melilla va ser premiada com a entitat per la seva tasca en la inclusió de joves amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) a través de l’esport.
Els guardons es van lliurar en una gala amb representants institucionals i figures destacades de l’esport. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va entregar els dos premis d’or i va felicitar els guardonats per «representar el millor de la nostra societat». També hi van assistir el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; el conseller d’Esports, Berni Álvarez; el president de la Fundació Princesa de Girona, Francisco Belil, i el president de CUFADE i de la UFEC, Gerard Esteve.
A la categoria femenina, Inés Bergua va ser reconeguda per combinar excel·lència esportiva, compromís social i una trajectòria acadèmica sòlida. En rebre el guardó, va assegurar que «l’esforç constant val la pena» i que la humilitat i el respecte formen part essencial de la pràctica esportiva. La plata va ser per a Julia Benedetti, que va destacar que el monopatí l’ha «ensenyat a caure i aixecar-se». El bronze el va rebre Iziar Martínez, que va posar en valor el seu treball en la sostenibilitat i l’educació ambiental.
27 vegades campió mundial
En la categoria masculina, l’or el va aconseguir Guillermo Gracia, 27 vegades campió mundial de natació adaptada. El nedador va remarcar que «la discapacitat no defineix ningú: ho fan les ganes, la feina i l’actitud». El gimnasta Eneko Lambea va rebre la plata i va defensar la necessitat de trencar estereotips en la gimnàstica masculina: «podem obrir camins si creiem en nosaltres mateixos». El bronze va ser per a Javier Bethencourt, que va explicar que la fortalesa emocional «també és una forma de talent».
Així mateix, el premi a entitat es va entregar abans de les categories individuals. L’Associació Autisme Melilla va rebre el guardó pel seu treball en la inclusió i la igualtat d’oportunitats. El seu president, Nicolás Fernández, va assegurar que el premi «visibilitza la feina de moltes famílies i professionals» i que l’esport va ajudar els joves de l’associació a guanyar autonomia i sentir-se part d’un col·lectiu.
La cerimònia va obrir amb un espai de conversa entre el jurat, els finalistes i l’entitat premiada, un format que va permetre descobrir la vessant més personal de cada protagonista més enllà dels resultats esportius i entendre el rerefons, les motivacions i el compromís que donen sentit a les seves trajectòries.
Una eina transformadora
El president de la Fundació Princesa de Girona, Francisco Belil, va remarcar durant la gala que «els joves esportistes també poden inspirar altres persones a seguir els seus passos» i que «aquest guardó reconeix l’esport com una eina transformadora, no només per a qui competeix, sinó per a tota la societat».
Finalment, Salvador Illa va tancar la cerimònia assenyalant que «el conjunt de la societat necessita d’aquests referents» i que l’esport és «un llenguatge universal que ens uneix». El president va destacar que «necessitem esportistes compromesos que transmetin valors, i aquests referents avui són els premiats» i va defensar que «hem de garantir que el talent pugui créixer i desenvolupar aquests valors».
Referents positius
Aquesta primera edició consolida l’aposta de la Fundació Princesa de Girona per projectar referents positius de l’àmbit esportiu i posar el focus en els valors que transmeten. Les prop de 50 candidatures presentades, procedents de les 17 comunitats autònomes i coordinades per CUFADE, van ser avaluades per un jurat d’esportistes, tècnics i professionals de la comunicació que van prioritzar l’impacte social, l’exemplaritat i els valors humans per davant del simple rendiment competitiu.
