Un incendi de cartons a l’exterior d’una botiga de Girona trenca els vidres i afecta l’interior del local
El fum s'ha escampat per l'establiment dedicat a la gastronomia italiana
Un incendi de cartons i material acumulat a la porta d’una botiga de gastronomia italiana de Girona ha provocat aquesta matinada de dijous el trencament dels vidres de l’aparador i ha afectat l'interior de l'establiment.
Els Bombers han rebut l’avís cap a un quart de dues i han activat dues dotacions fins al local, situat a la carretera Barcelona, a tocar de la plaça Poeta Marquina. En arribar, han trobat diversos cartons i objectes en flames a l’exterior. L’escalfor i el foc han fet esclatar els vidres i han generat una forta acumulació de fum dins del local.
En aquell moment no hi havia ningú a l’interior. Un cop extingit l’incendi, i amb el propietari ja al lloc, els Bombers han accedit al local, que ha quedat força afectat pel fum i ha necessitat ventilació.
El succés no ha deixat cap ferit. La Policia Municipal de Girona també s’ha desplaçat fins a la zona.
