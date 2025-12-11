Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un incendi de cartons a l’exterior d’una botiga de Girona trenca els vidres i afecta l’interior del local

El fum s'ha escampat per l'establiment dedicat a la gastronomia italiana

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Girona

Un incendi de cartons i material acumulat a la porta d’una botiga de gastronomia italiana de Girona ha provocat aquesta matinada de dijous el trencament dels vidres de l’aparador i ha afectat l'interior de l'establiment.

Els Bombers han rebut l’avís cap a un quart de dues i han activat dues dotacions fins al local, situat a la carretera Barcelona, a tocar de la plaça Poeta Marquina. En arribar, han trobat diversos cartons i objectes en flames a l’exterior. L’escalfor i el foc han fet esclatar els vidres i han generat una forta acumulació de fum dins del local.

En aquell moment no hi havia ningú a l’interior. Un cop extingit l’incendi, i amb el propietari ja al lloc, els Bombers han accedit al local, que ha quedat força afectat pel fum i ha necessitat ventilació.

El succés no ha deixat cap ferit. La Policia Municipal de Girona també s’ha desplaçat fins a la zona.

