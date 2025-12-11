Intensifiquen la presència policial als barris de Montilivi, Palau-sacosta i Montjuïc de Girona pels robatoris que hi ha hagut a la zona
L'Ajuntament, amb coordinació amb els Mossos i davant les peticions veïnals, farà "controls específics de prevenció"
L'Ajuntament de Girona ha intensificat els controls policials als barris de Palau-sacosta, Montilivi i Montjuïc arran dels robatoris que s'han detectat a la zona, alguns dels quals, fins i tot, s'han produït en plena llum del dia. L'últim més greu i violent, i que ha derivat amb aquesta mesura va ser el que es va produir la matinada de diumenge a Palau-sacosta. En concret, al carrer de Torres de Palau, quan dos assaltats van forçar una finestra, es van veure sorpresos pel fill dels propietaris i van respondre de forma violenta immobilitzant, lligant i amenaçant de mort amb una pistola.
La víctima, que va ser colpejada al cap amb l'arma, va aconseguir deslligar-se i avisar al 112. Els intrusos, però, ja havien escorcollat la casa durant gairebé mitja hora i ja havien fugit. El president de l'Associació de Veïns de Palau-sacosta, Valentí Giralt, explica que arran del cas van "demanar incrementar la vigilància".
Els veïns dels barris han rebut un missatge de l'Ajuntament informant de les "mesures que s'han pres arran dels robatoris a la zona". En aquest sentit, "s'ha intensificat la coordinació amb els Mossos d’Esquadra, que ja investiguen el cas" i, a més, s'ha "reforçat la vigilància" als tres barris amb "més presència policial i controls específics de prevenció". Palau-sacosta, Montilivi i Montjuïc són barris formats, en gran part, per cases i no blocs de pisos.
Altres casos
El cas de diumenge a la matinada, així, no és l'únic que s'ha comptat en les últimes setmanes. Giralt també detalla que "cada setmana a Palau hi ha algun intent de robatori". A principis d'aquest any, per exemple, es va celebrar una reunió multitudinària davant la "gran inquietud" que generava l'increment de robatoris. En tot cas, Giralt confessa que "no es tracta d'una onada", sinó que la demanda de més vigilància ve "motivada per aquest cas concret".
Per altra banda, al barri de Montilivi, també se n'han detectat casos de robatoris i actes vandàlics. El president de l'associació veïnal, Ramon Ternero, apunta que "es donen a batzegades" i que durant mesos "no passa res" i, en canvi, en altres "n'hi ha més". Últimament, se n'han produït a Puig vistós i Font de l'Abella. Per exemple, Diari de Girona ha pogut saber que es van robar dues bicicletes en un garatge a les quatre de la tarda amb la propietària a dins.
Ternero també indica que durant els partits de futbol del Girona FC, amb els cotxes aparcats a la zona de l'estadi de Montilivi s'han produït "episodis de trencadisses de vidres". En tot cas, assegura que hi ha un "bon feedback" amb l'Ajuntament amb la "informació facilitada per aquests operatius".
