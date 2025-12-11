Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Hospital Santa Caterina de Salt reforça la formació en emergències obstètriques per garantir parts més segurs

A través de simulacions els equips s'entrenen per actuar amb rapidesa davant complicacions poc freqüents però greus

Moment d'una simulació d'emergència obstètrica / Redacció

ACN

Salt

L'Hospital Santa Caterina de Salt ha consolidat des de 2022 un programa de formació basat en la simulació d'emergències obstètriques amb l'objectiu de millorar la seguretat de les mares i els nadons durant el part. Les sessions, liderades pel Grup Espanyol de Seguretat Obstètrica (GESO), recreen situacions clíniques crítiques com hemorràgies postpart, distòcia d'espatlles, aturades cardiorespiratòries en gestants o episodis d'eclàmpsia. La iniciativa vol garantir una resposta ràpida i coordinada davant complicacions poc freqüents però d'alt risc. El centre va atendre 943 parts l'any 2024 i un 80% van ser vaginals.

El programa compta amb la participació de diverses especialitats, com obstetres, llevadores, anestesistes, infermeres i auxiliars, que participen conjuntament en aquestes pràctiques. Aquesta metodologia és valorada pels professionals per la seva aportació tant en habilitats tècniques com en competències no tècniques, com la comunicació i el treball en equip.

Durant el 2024, Santa Caterina va registrar 943 parts. El 80% van ser vaginals, mentre que les cesàries es van indicar principalment per risc de pèrdua de benestar fetal o per manca de progressió del part. D'altra banda, el 30% dels parts es van realitzar sense anestèsia i un 4% van tenir lloc a l'aigua.

Amb aquests programes formatius, l'Hospital Santa Caterina reforça el seu compromís amb la qualitat assistencial i la millora contínua, posant el focus en una atenció cada vegada més segura i eficient per a les dones i els seus nadons.

