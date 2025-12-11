Tres de cada deu parts de l'hospital Santa Caterina s'atenen sense anestèsia
El centre sanitari consolida la simulació d’emergències obstètriques per millorar la seguretat maternofetal
L’any 2024, l’hospital de Santa Caterina va atendre 943 parts, dels quals el 80% van ser parts vaginals. La major part de les cesàries van estar indicades per risc de pèrdua de benestar fetal o per manca de progressió del part. A més, un 30% dels parts es van realitzar sense anestèsia i un 4% van ser atesos a l’aigua.
El centre sanitari fa des de l’any 2022 la formació basada en simulació d’emergències obstètriques com a eina clau per millorar la seguretat maternofetal i optimitzar la coordinació dels equips assistencials implicats en l’atenció a la gestació i al part.
Les emergències obstètriques són situacions clíniques que apareixen de manera aguda, poc freqüent, i que requereixen una resposta ràpida i altament coordinada entre diferents professionals sanitaris. Tot i la seva baixa incidència, aquestes situacions comporten un risc elevat i la seva correcta resolució depèn en gran mesura de l’experiència dels professionals i del treball en equip.
La simulació s’ha convertit en una eina fonamental per a l’adquisició d’habilitats tècniques i no tècniques en Obstetrícia i Ginecologia, tant en l’àmbit de la formació inicial com en la formació contínua dels professionals en actiu. L’entrenament dels equips mitjançant simulació forma part, cada cop més, dels programes de qualitat de moltes unitats d’obstetrícia.
Formació de simulació
En aquest marc, l’hospital de Santa Caterina ha organitzat una formació de simulació en emergències obstètriques liderat pel Grup Espanyol de Seguretat Obstètrica (GESO). Durant la formació es van recrear diferents situacions crítiques, com l’hemorràgia postpart, la distòcia d’espatlles, l’aturada cardiorespiratòria en gestants i l’eclàmpsia. El caràcter multidisciplinari del curs, amb la participació d’obstetres, llevadores, anestesistes, infermeres i auxiliars, ha estat un dels aspectes més ben valorats pels participants.
Amb aquest tipus d’iniciatives formatives, l’hospital de Santa Caterina reafirma el seu compromís amb la qualitat i la seguretat assistencial, apostant per la formació continuada i la millora constant de l’atenció a les dones i als nadons.
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- Quant cobra un notari a Catalunya el 2025? Aquest és el seu sou
- L'empresa encarregada dels llums de Nadal a Girona denuncia 'l'influencer' que va escalar l'arbre
- L'Ajuntament de Girona troba ocupes quan anava a tapiar un pis de la Sareb
- El canvi de porter al Girona arribarà al gener en forma de fitxatge
- Kiko Matamoros, irreconeixible després de la seva última operació estètica: 'Quin horror!