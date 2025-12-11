Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Sareb denuncia els ocupes d'una casa de la travessera de Santa Eugènia

Els veïns s'han queixat en múltiples ocasions de problemes de convivència, soroll i deixalles

L'immoble conflictiu a la travessera de Santa Eugènia.

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

La Sareb ha denunciat els dos ocupes que han entrat en un edifici de la seva propietat a la travessera de Santa Eugènia de Girona. La finca fa anys que és una font de problemes de convivència i els veïns s'han queixat d’activitats delinqüencials, sorolls, males olors i acumulació de deixalles. Fonts de la propietat han assenyalat a aquest diari que sempre que es troben persones que han entrat als immobles de la seva titularitat porten el cas als jutjats.

També han indicat que si es demostrés que compleixen els requisits de vulnerabilitat, i d'acord amb informes dels serveis socials municipals, entrarien aturarien el procés judicial i entrarien a formar part del programat d'habitatge social de la mateixa Sareb. "No els deixaríem al carrer", han afirmat. De moment però, en aquest cas no s'ha demostrat la vulnerabilitat, han matisat.

Tot plegat després que l'Ajuntament de Girona hagués fet diversos requeriments a la propietat per tal que tapiessin les entrades a l'immoble conflictiu. Com que no ho feien, van decidir actuar subsidiàriament. Llavors va ser quan l'Ajuntament, a principis d'aquesta setmana, va topar-se amb l'existència d'aquests dos ocupes i va frenar la Seva intervenció. L'edifici acumula moltes queixes a la Policia Municipal de Girona per les entrades i sortides de diferents persones des de fa anys.

