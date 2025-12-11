Tanca Bicioci, la històrica botiga de bicicletes de Salt
L’establiment del carrer Llarg, fundat per David Mateu i Narcís Grabulosa, abaixa la persiana després de 32 anys coincidint amb la prejubilació del seu mecànic i ànima del taller
Bicioci, una de les botigues de bicicletes més emblemàtiques de Salt, ha tancat definitivament després de 32 anys. L’establiment, situat des de sempre al carrer Llarg, va ser fundat a inicis dels anys noranta per David Mateu i Narcís Grabulosa, en plena expansió del mountain bike i en un moment en què Salt respirava passió per les motos, el trial i tot l’univers de Gas Gas.
Mateu explica que l’origen del negoci va néixer “de l’ambient trialer de casa, del meu pare i de l’amistat amb gent vinculada al món de les motos”. Molts aficionats a la moto de muntanya van fer el salt a la bicicleta i els fundadors van apostar per un model de botiga especialitzada, pionera a la comarca, dedicada únicament al món de les bicis. “En aquella època moltes botigues venien motos i bicis; nosaltres ens vam centrar només en la bicicleta i en el mountain bike, que creixia any rere any”, recorda.
L'evolució
Bicioci va obrir el 13 de desembre de 1993 als baixos de la casa de Mateu. L'establiment va créixer seguint l’evolució del sector: de les primeres bicicletes de muntanya a les de carretera, i més tard a les 29”, frens de disc, suspensions i, en els últims anys, algunes d'elèctriques. A més de la venda, la botiga es va fer un nom organitzant sortides i quedades que van fomentar l’afició al ciclisme a Salt i rodalia.
Una de les claus del negoci va ser sempre el taller, liderat per Narcís Grabulosa "Sisu", molt conegut pels clients. “En Narcís és un mecànic boníssim. El nostre valor era aquest: el tracte proper, el taller i la comunitat que havíem creat”, destaca Mateu.
La clau del tancament
Tot i això, l’evolució del sector, la pressió dels grans distribuïdors i la competència de la venda per internet van anar dificultant la viabilitat de la botiga. “Una botiga petita no pot competir en preus amb grans superfícies. Ens exigien programacions i compres que no podíem assumir”, explica.
Finalment, la decisió de Grabulosa de prejubilar-se va precipitar el tancament, ara fa uns quinze dies. Mateu, que ja havia deixat la botiga fa cinc anys, treballa actualment a Velodrom, ubicat a l'antic teatre Odeon al cor del Barri Vell de Girona, després d’un pas per l’empresa de roba ciclista Tactic.
Aquest divendres amics i veïns organitzen una trobada al bar del Teatre de Salt (20:00 hores) per celebrar el llegat de Bicioci.
Servirà per compartir records d’una botiga que durant més de tres dècades va ser punt de referència per a generacions d’aficionats al ciclisme.
