Aquest és el barri gironí que celebrarà Cap d'Any amb campanades i un concert lluny de la Catedral
L'Associació de Veïns recorda que els assistents han de portar el raïm i la beguda
El barri de Sant Narcís celebrarà el 31 de desembre l’entrada del nou any amb una festa gratuïta i a la plaça de l’Assumpció. L’acte començarà a les 00.00 hores amb les campanades i s’allargarà fins a la 1.30 hores. La novetat d’enguany és que la vetllada continuarà amb música en directe a càrrec de Pianobar Benseguit, que oferirà espectacle després de les campanades com a proposta musical diferent per acomiadar l’any.
L’organització, a càrrec de l’AVV Sant Narcís, recorda que no hi haurà servei de bar i convida els assistents a portar el seu raïm i la seva beguda.
Cal recordar que en paral·lel, l'Ajuntament de Girona ha organitzat, per primera vegada, una festa de Cap d’Any a la plaça de la Catedral. Les campanades de la Catedral es podran seguir des de la plaça i, a continuació, hi haurà música amb DJ Kivili o DJ fins aproximadament les 3 de la matinada, amb ambient i servei de bar. En altres ocasions n'hi havia hagut a la plaça dels Apòstols i a la plaça de Sant Domènec i amb grups de música.
Aquest acte de l'Ajuntament forma part de la programació nadalenca de la ciutat i està pensat per oferir una alternativa festiva després de les campanades tradicionals.
Aquesta iniciativa buscar reforçar la vida pública i l’ambient festiu a l’espai del Barri Vell en la nit del 31 de desembre, complementant els actes tradicional.
