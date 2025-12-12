Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquest és el barri gironí que celebrarà Cap d'Any amb campanades i un concert lluny de la Catedral

L'Associació de Veïns recorda que els assistents han de portar el raïm i la beguda

La plaça Assumpció és el centre neuràlgic del barri.

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

El barri de Sant Narcís celebrarà el 31 de desembre l’entrada del nou any amb una festa gratuïta i a la plaça de l’Assumpció. L’acte començarà a les 00.00 hores amb les campanades i s’allargarà fins a la 1.30 hores. La novetat d’enguany és que la vetllada continuarà amb música en directe a càrrec de Pianobar Benseguit, que oferirà espectacle després de les campanades com a proposta musical diferent per acomiadar l’any.

L’organització, a càrrec de l’AVV Sant Narcís, recorda que no hi haurà servei de bar i convida els assistents a portar el seu raïm i la seva beguda.

Cal recordar que en paral·lel, l'Ajuntament de Girona ha organitzat, per primera vegada, una festa de Cap d’Any a la plaça de la Catedral. Les campanades de la Catedral es podran seguir des de la plaça i, a continuació, hi haurà música amb DJ Kivili o DJ fins aproximadament les 3 de la matinada, amb ambient i servei de bar. En altres ocasions n'hi havia hagut a la plaça dels Apòstols i a la plaça de Sant Domènec i amb grups de música.

Aquest acte de l'Ajuntament forma part de la programació nadalenca de la ciutat i està pensat per oferir una alternativa festiva després de les campanades tradicionals.

Aquesta iniciativa buscar reforçar la vida pública i l’ambient festiu a l’espai del Barri Vell en la nit del 31 de desembre, complementant els actes tradicional.

