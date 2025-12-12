El concurs “Fem el fanalet” aplega uns 1.600 infants de Girona
Aquest matí, la regidora d’Educació, Queralt Vila i Vergés, ha lliurat els guardons de la iniciativa, que busca preservar la tradició d’il·luminar el camí als Reis d’Orient durant la seva arribada a la ciutat
La 32a edició del concurs “Fem el fanalet” ha aplegat enguany uns 1.600 nens i nenes de vint escoles de Girona, que han preparat els seus fanalets per anar a esperar els Reis d’Orient. Un any més, l’Ajuntament de Girona i els Manaies de Girona han organitzat aquesta activitat amb l’objectiu de preservar la tradició d’il·luminar el camí a la comitiva reial durant la seva arribada a la ciutat i de donar-los la benvinguda amb un fanalet, tot mantenint viva la cançó emblemàtica “Visca els Tres Reis”.
Aquest divendres matí, la regidora d’Educació, de Participació i Atenció a la Ciutadania i d’Estadística del consistori, Queralt Vila i Vergés, ha participat en l’acte de lliurament dels guardons de la iniciativa a l’alumnat participant dels cursos d’I3, I4, I5 d’educació infantil i 1r d’educació primària per reconèixer la seva dedicació. En l’acte, que ha tingut lloc al Pavelló Municipal de Palau, hi han participat i el president de Manaies de Girona, Xavier Serra i la cap de Serveis Educatius de l’Ajuntament, Pilar Buil. La jornada ha comptat amb un espectacle musical ofert per Jordi Tonietti.
“El recurs educatiu del fanalet és un clàssic de la nostra ciutat que ens marca l’arribada del Nadal a les escoles. El fanalet és molt més que una manualitat: és una eina pedagògica que permet als infants connectar amb una tradició viva i sentir-se part de la cultura gironina”, Queralt Vila.
Els premiats
Durant aquesta setmana, els nens i nenes participants han rebut la visita del patge del Rei Ros i dels patges de la llum, que han visitat les diverses escoles juntament amb l’equip del jurat per valorar les seves creacions. Aquest any, l’han format persones representants de l’Ajuntament de Girona, dels Manaies de Girona, de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona i de l’Escola Municipal d’Art.
Els premis s’han atorgat en dues categories. De la primera, que engloba l’alumnat d’I3 i I4 d’Educació Infantil, s’ha atorgat el primer premi a l’escola Montfalgars; el segon, a l’escola Font de la Pólvora; i el tercer, a l’escola Joan Bruguera. De la segona categoria, per a alumnes d’I5 i 1r de primària, el primer premi ha estat per a FEDAC Pont Major; el segon, per a l’escola Font de l’Abella; i el tercer, per a l’escola Dalmau Carles.
En aquesta edició, i a banda de les escoles premiades, també han participat en la proposta els infants d’I3, I4, I5 i 1r de primària dels centres escolars següents: Migdia, Cassià Costal, Marta Mata, El Bosc de la Pabordia, CEE Palau, Les Alzines, Montjuïc, Montjuïc Girona International School, Santa Eugènia, FEDAC Sant Narcís, Bell-lloc del Pla, Domeny, Eiximenis i Maristes.
El concurs del fanalet és un recurs educatiu molt ben valorat per les escoles, que contribueix a preservar i continuar aquesta tradició tan gironina d’anar a esperar els Reis amb un fanalet. També fomenta la participació en les festes i tradicions de la ciutat.
Com a colofó, l’Ajuntament organitza durant les festes nadalenques una exposició dels fanalets participants a l’entrada del consistori, reconeixent així el treball que fan els infants, les famílies i les escoles, i amb la voluntat que ho puguin compartir amb els seus familiars i amics, i amb tota la ciutadania.
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- L'advertiment de Niño Becerra sobre la compra diària que preocupa milions de famílies
- Mor un conductor en un xoc amb un tràiler a Gualta; el xofer del camió detingut
- L'Audiència Nacional obliga l'Estat a excloure del domini públic 850 propietats del passeig de Platja d'Aro
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Un incendi de cartons a l’exterior d’una botiga de Girona trenca els vidres i afecta l’interior del local