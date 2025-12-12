Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pesta porcinaagenda Gironacrim de la Font de la PòlvoraDonald Trumpcontrols policials
instagramlinkedin

Debat i exposició sobre el present i el futur del parc de la Devesa

També es pot visitar una exposició del fotoperiodista Lluís Serrat Masferrer

Públic al debat sobre la Devesa.

Públic al debat sobre la Devesa. / Aniol Resclosa

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

El Centre Cívic Mercadal - Barri Vell de Girona va acollir ahir a la tarda un debat sobre el parc de la Devesa.

Hi van ser presents l’enginyer forestal i durant molts anys encarregat del manteniment dels plàtans, Narcís Motjé, el llibreter i activista cultural, Guillem Terribas i el president de l’Associació amics de la Devesa, Joan Vila, que és l’entitat que organitzava l’acte. El va moderar el periodista Jordi Grau.

Notícies relacionades i més

Jordi Grau, Joan Vila, Guillem Terribas i Narcís Motjé.

Jordi Grau, Joan Vila, Guillem Terribas i Narcís Motjé. / Aniol Resclosa

Precisament, a l’equipament hi ha l’exposició Un any de la Devesa: Quatre estacions del fotoperiodista Lluís Serrat Masferrer.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents