Debat i exposició sobre el present i el futur del parc de la Devesa
També es pot visitar una exposició del fotoperiodista Lluís Serrat Masferrer
El Centre Cívic Mercadal - Barri Vell de Girona va acollir ahir a la tarda un debat sobre el parc de la Devesa.
Hi van ser presents l’enginyer forestal i durant molts anys encarregat del manteniment dels plàtans, Narcís Motjé, el llibreter i activista cultural, Guillem Terribas i el president de l’Associació amics de la Devesa, Joan Vila, que és l’entitat que organitzava l’acte. El va moderar el periodista Jordi Grau.
Precisament, a l’equipament hi ha l’exposició Un any de la Devesa: Quatre estacions del fotoperiodista Lluís Serrat Masferrer.
