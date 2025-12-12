Es dobla la freqüència de les línies L5 i L10 de bus entre Girona, Vilablareix, Aiguaviva i Fornells
L’augment d’usuaris previst és de 85.000 viatgers nous a l'any a la L5 i de 50.000 més a la L10
La Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Girona, Vilablareix, Fornells de la Selva i Aiguaviva han acordat una ampliació important de les línies L5 i L10 del servei de bus metropolità, per donar resposta al fort creixement de la demanda i a les peticions dels municipis.
Segons Albert Carenys Adell, cap del Servei Territorial de Transports de Girona, la mesura “dóna compliment a una demanda sostinguda i consolida un ús fidel del transport públic”, en un context de creixement demogràfic —Vilablareix ha augmentat un 33% la seva població en cinc anys— i d’ús creixent de les línies.
A partir del 2 de gener de 2026, la L5 (Girona–Vilablareix–polígon d’Aiguaviva) passarà de 60 a 120 expedicions diàries, amb un bus cada 15 minuts per sentit entre 6.30 h i 22.00 h. Els dissabtes i el mes d’agost, la freqüència es reduirà de 60 minuts a 30 minuts durant tot el dia. L’increment previst és de 85.000 viatgers anuals nous (uns 300–350 al dia).
La L10 (Fornells–Girona) oferirà un bus cada 30 minuts de dilluns a dissabte durant tot l’any, amb cobertura de la Creu de Palau, les instal·lacions esportives i un recorregut pel nucli de Fornells fins al centre i l’estació de Girona. S’hi preveu un augment de 50.000 viatgers anuals (uns 275 al dia). “La mobilitat és simètrica: també hi ha gironins que es desplacen cap als polígons, centres esportius i escolars de Fornells i Vilablareix”, assenyala Carenys.
El projecte, operat per Transports Municipals de Girona (TMG), té un cost global d'uns 400.000 euros que serà finançat conjuntament per la Generalitat i els ajuntaments implicats. “És una millora impulsada des del territori, amb la col·laboració institucional com a clau de l’èxit”, ha remarcat Carenys.
La importància de cooperar
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha remarcat que l’ampliació de les línies L5 i L10 “és un pas endavant molt esperat pels veïns i veïnes de Girona i de l’àrea urbana”, inclosos Vilablareix, Aiguaviva i Fornells de la Selva. Ha recordat que va ser “una de les primeres reivindicacions” que li van traslladar entitats veïnals i municipis del voltant, i ha posat en valor la feina feta “primer amb la regidora Cristina Andreu i després amb el regidor Isaac Sánchez” per fer-la possible.
Segons Salellas, l’acord “demostra la cooperació entre municipis petits i mitjans, la capital i el Govern del país” i el compromís compartit d’assumir l’aportació extra necessària. L’alcalde ha subratllat que la mesura tindrà un impacte directe en barris com Sant Narcís, l’Esquerra del Ter, Pla de Palau i Palau, i l’ha emmarcat en un 2026 amb més millores: “Les línies 7 i 11 començaran a circular diumenges i festius”. Tot plegat, ha dit, contribuirà a “reduir la petjada de carboni, rebaixar l’ús del vehicle privat i fomentar la mobilitat sostenible” a la ciutat i a l’àrea urbana. Recentment també s'ha posat en marxa el carril de bus ràpid (Brcat) entre Girona i Salt que contempla més freqüències i major rapidesa en línies com la L9, la L3 i la L4.
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha situat l’acord com “un exemple de col·laboració institucional” i d’una visió supramunicipal de la mobilitat a l’àrea urbana de Girona: “Al darrere d’objectius assolits hi ha sempre bona cooperació entre institucions”. Paneque ha recordat que el treball ja es va encetar en l’anterior govern i s’emmarca en la planificació de mobilitat per a les comarques gironines. Ha destacat que l’objectiu no és només “connectar punts geogràfics”, sinó millorar el benestar i la qualitat de vida, garantint freqüències que connectin barris, municipis i equipaments (esportius, sanitaris, culturals i laborals).
Sostenibilitat i oportunitats
La consellera ha ressaltat també l’impacte en sostenibilitat —allunyant l’ús del cotxe privat amb un transport públic eficient i fiable— i en oportunitats per a la ciutadania. En clau de recursos, ha posat en context la inversió: “Aquest 2025 el Departament ha destinat 20 M€ a tot Catalunya per millorar freqüències, i molts serveis creixen a doble dígit; i de cara al 2026 preveiem un nou pla de xoc de 20 M€ més.” Paneque ha agraït la feina dels ajuntaments i ha confirmat la voluntat de mantenir els recursos necessaris per continuar millorant la mobilitat a tot el país i, en particular, a les comarques gironines.
L’acte de presentació s’ha celebrat aquest matí a la plaça de l’Assumpció del barri de Sant Narcís , amb la presència dels representants municipals dels pobles implicats en la millora del transport públic.
A més de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, hi han assistit l’alcaldessa de Vilablareix, Maite Tixis i Padrosa; l’alcalde d’Aiguaviva, Josep Pinsach i Riera; i l’alcaldessa de Fornells de la Selva, Sònia Gràcia i Xuclà, que han compartit espai amb la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, per donar suport conjunt a l’ampliació de les línies L5 i L10 i mostrar el compromís de totes les administracions amb la mobilitat metropolitana.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- L'advertiment de Niño Becerra sobre la compra diària que preocupa milions de famílies
- Mor un conductor en un xoc amb un tràiler a Gualta; el xofer del camió detingut
- L'Audiència Nacional obliga l'Estat a excloure del domini públic 850 propietats del passeig de Platja d'Aro
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Un incendi de cartons a l’exterior d’una botiga de Girona trenca els vidres i afecta l’interior del local