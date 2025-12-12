Ferit de poca gravetat un nen de 12 anys en ser atropellat a Llagostera
Un cotxe hi ha impactat a prop del pavelló
Un cotxe ha atropellat aquest divendres al matí un nen de 12 anys a l’avinguda de l’Esport de Llagostera, a prop del pavelló municipal d’esports.
Arran del succés, s’han activat la Policia Local de Llagostera i el SEM, que hi ha enviat tres ambulàncies.
El menor ha patit ferides de poca gravetat, però els sanitaris l’han traslladat en ambulància a l’hospital Josep Trueta de Girona per fer-li un reconeixement mèdic, segons el SEM.
Segons les primeres informacions, el nen ha travessat el carrer en el moment que el vehicle passava i hi ha impactat. La Policia Local està elaborant l’atestat del sinistre viari, que tot apunta que ha estat fortuït, segons fonts municipals.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- L'advertiment de Niño Becerra sobre la compra diària que preocupa milions de famílies
- Mor un conductor en un xoc amb un tràiler a Gualta; el xofer del camió detingut
- L'Audiència Nacional obliga l'Estat a excloure del domini públic 850 propietats del passeig de Platja d'Aro
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Un incendi de cartons a l’exterior d’una botiga de Girona trenca els vidres i afecta l’interior del local