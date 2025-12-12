Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ferit de poca gravetat un nen de 12 anys en ser atropellat a Llagostera

Un cotxe hi ha impactat a prop del pavelló

L'avinguda de l'Esport de Llagostera, a l'altura del pavelló.

L'avinguda de l'Esport de Llagostera, a l'altura del pavelló. / Google Maps

Eva Batlle

Eva Batlle

Llagostera

Un cotxe ha atropellat aquest divendres al matí un nen de 12 anys a l’avinguda de l’Esport de Llagostera, a prop del pavelló municipal d’esports.

Arran del succés, s’han activat la Policia Local de Llagostera i el SEM, que hi ha enviat tres ambulàncies.

El menor ha patit ferides de poca gravetat, però els sanitaris l’han traslladat en ambulància a lhospital Josep Trueta de Girona per fer-li un reconeixement mèdic, segons el SEM.

Segons les primeres informacions, el nen ha travessat el carrer en el moment que el vehicle passava i hi ha impactat. La Policia Local està elaborant l’atestat del sinistre viari, que tot apunta que ha estat fortuït, segons fonts municipals.

