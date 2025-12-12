Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Presència policial Girona
El fiscal imputa dos assassinats i dues temptatives als cinc investigats pel crim a Font de la Pólvora

Els Mossos d'Esquadra despleguen un fort dispositiu de seguretat al voltant dels Jutjats de Girona

Les imatges del fort dispositiu policial als jutjats

Girona. Jutjats. Dispositiu Mossos d'esquadra. / Aniol Resclosa / DDG

Marina López / ACN

Gerard Vilà / ACN

Girona

El fiscal imputa dos delictes d'assassinat, dos intents d'assassinat, dues lesions psíquiques i un delicte d'amenaces agreujades als cinc investigats pel crim al barri de Font de la Pólvora de Girona durant la nit de la revetlla de Sant Joan del 2024. Aquest divendres ha tingut lloc al jutjat d'instrucció 3 la vista per concretar el relat de fets i quins delictes atribueix l'acusació pública als sospitosos. El fiscal Enrique Barata sosté que les proves apunten a un sol autor material, a la seva parella com a inductora i als altres tres investigats com a còmplices. Al presumpte autor dels trets també li atribueix un delicte de tinença d'armes de guerra per utilitzar un kalàixnikov per perpetrar el tiroteig.

