Fort dispositiu policial als Jutjats de Girona per la imputació dels sospitosos del doble crim de Font de la Pólvora

És un pas previ a enviar el cas a judici i durant el qual concreten els delictes que atribueixen als investigats

Girona. Jutjats. Dispositiu Mossos d'esquadra. / Aniol Resclosa / DDG

Marina López / ACN

Gerard Vilà / ACN

Girona

Els Mossos d'Esquadra han desplegat un fort dispositiu policial als Jutjats de Girona per la imputació dels investigats pel doble crim al barri de Font de la Pólvora que va tenir lloc la nit de la revetlla de Sant Joan del 2024. És un tràmit previ a presentar els escrits d'acusació i enviar el cas a judici, amb jurat popular, i durant el qual la fiscalia concreta els delictes que atribueix a cadascun dels sospitosos. Al voltant de l'edifici dels jutjats, hi ha diversos efectius de la Brigada Mòbil que protegeixen tant l'accés principal com l'entrada posterior, per on accedeixen els vehicles de trasllat dels sospitosos des de la presó. Un helicòpter dels Mossos també ha sobrevolat la zona de l'edifici judicial en diverses ocasions.

L'atac va tenir lloc la nit de la revetlla de Sant Joan quan, arran de la discussió entre dues dones de clans enfrontats, un grup va disparar contra diverses persones que participaven en una celebració al barri de Font de la Pólvora. Segons la investigació, un dels empresonats, armat amb un kalàixnikov, va obrir foc. Arran de l'atac, dues persones, una dona de 44 anys i un home de 48, van morir i dues persones més van quedar ferides de gravetat.

Després del tiroteig, el suposat autor material i els seus còmplices va fugir. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a la regió policial de Girona es va fer càrrec del cas. Les indagacions es van saldar amb la detenció de cinc adults i el menor d'edat.

