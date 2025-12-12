Girona estudia "recol·locar" fires que es fan a la Devesa per preservar el parc i els arbres
L'Ajuntament proposa instal·lar "obstacles" perquè els vehicles no puguin avançar fins a tocar del canal, on han caigut dos arbres aquest 2025
L'Ajuntament de Girona estudia poder "recol·locar" algunes de les fires que es fan al parc de la Devesa per preservar millor al parc i els arbres. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, va explicar en el ple municipal d'aquest dimarts que, amb coordinació amb l'àrea de Promoció Econòmica encapçalada per Gemma Geis, es buscava una "zona més òptima" per aquestes fires "per evitar la compactació del sol" que podria fer que caiguessin més arbres.
Veïns i partits de l'oposició han qüestionat algunes vegades aquestes fires que es fan al passeig de la Devesa, el més pròxim a l'edifici de la Rosaleda i on aquest 2025 han caigut dos plàtans. Són fires que s'allarguen uns dies i de les quals s'han queixat que poden fer malbé els arbres perquè es compacta el sol. Aquest any, per exemple, es va fer en aquesta zona el Festival de la Cervesa Artesana el 7 de juny, el Tocs de Vi de l'Empordà el 13 i 14 de juny o la Girobeer entre el 3 i el 13 de juliol. Un dels espais on es podrien reubicar aquestes fires és a l'esplanada de la Copa on, per exemple, es va fer el Festival de la Cervesa Artesana fa uns anys.
En paral·lel, el regidor també va explicar que proposaran "col·locar obstacles" perquè els vehicles "no puguin avançar tan a prop del canal i dels perímetres dels arbres". Això faria que les arrels tinguessin "menys pressió". Actualment, ja hi ha senyals que prohibeixen el pas de vehicles amb motor excepte autoritzats amb distintiu.
Retirada de l'arbre caigut
Al mateix temps, Cot va confirmar que s'havia "talat i retirat" les restes de l'arbre que va caure el passat 8 de novembre, tot i que ara ha quedat un "forat" i la zona "s'ha acordonat". També s'ha talat un altre arbre molt pròxim al que va caure i que presentava risc de caiguda. S'ha talat per "prevenció", va dir el regidor, "sobretot perquè hi ha l'edifici" al costat. Els troncs s'aprofitaran per fer mobiliari urbà.
L'Ajuntament va anunciar fa unes setmanes que es podarien i reduirien les copes i les lateralitats dels arbres perquè pesin menys. Especialment, serà una tasca que es farà a la zona dels jardins de la Devesa, que és la "més afectada per les condicions que van fer caure l'arbre fa uns dies". Els treballs, però, es faran més endavant, "a principis d'any i abans de la primavera", va assegurar Cot.
