El pati del Bisbat de Girona acull per primer cop un pessebre monumental
S'ha fet conjuntament entre el Bisbat, la Junta de Confraries de Setmana Santa de Girona i l'institut Santiago Sobrequés
El pati del Bisbat de Girona, ubicat a la plaça del Vi, llueix per primera vegada un pessebre monumental durant aquestes festes de Nadal. Ha estat fet conjuntament entre el Bisbat, la Junta de Confraries de Setmana Santa de Girona i l'institut Santiago Sobrequés, que és l'únic de la ciutat que ofereix el batxillerat d'arts escèniques. Els alumnes del centre educatiu han fet el disseny del pessebre, amb la professora Adriana Masó.
Per altra banda, ha estat elaborat per Raquel Robert, Xavier Blanch i Oriol Bernat i David Fluriach. També hi ha col·laborat la Granja Mas Bes de Salitja. Sota un arc del pati hi ha el naixement, mentre que arreu del pati hi ha altres figures.
El pessebre es podrà veure fins passat el dia de Reis en l'horari habitual de les oficines Casa Carles. Estan obertes de dilluns a divendres de nou del matí a dues del migdia.
