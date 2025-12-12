Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El pati del Bisbat de Girona acull per primer cop un pessebre monumental

S'ha fet conjuntament entre el Bisbat, la Junta de Confraries de Setmana Santa de Girona i l'institut Santiago Sobrequés

El pessebre al pati del Bisbat.

El pessebre al pati del Bisbat. / DdG

Josep Coll

Josep Coll

Girona

El pati del Bisbat de Girona, ubicat a la plaça del Vi, llueix per primera vegada un pessebre monumental durant aquestes festes de Nadal. Ha estat fet conjuntament entre el Bisbat, la Junta de Confraries de Setmana Santa de Girona i l'institut Santiago Sobrequés, que és l'únic de la ciutat que ofereix el batxillerat d'arts escèniques. Els alumnes del centre educatiu han fet el disseny del pessebre, amb la professora Adriana Masó.

Per altra banda, ha estat elaborat per Raquel Robert, Xavier Blanch i Oriol Bernat i David Fluriach. També hi ha col·laborat la Granja Mas Bes de Salitja. Sota un arc del pati hi ha el naixement, mentre que arreu del pati hi ha altres figures.

El naixement ubicat sota l'arc del pati.

El naixement ubicat sota l'arc del pati. / DdG

El pessebre es podrà veure fins passat el dia de Reis en l'horari habitual de les oficines Casa Carles. Estan obertes de dilluns a divendres de nou del matí a dues del migdia.

