El PSC denuncia l’estat de degradació dels jardins John Lennon de Girona

Els socialistes alerten que la manca d’actuació per part de l'Ajuntament ha convertit aquest espai en un punt insegur i en una mostra evident de deixadesa institucional

Les tanques ubicades als jardins de John Lennon.

Les tanques ubicades als jardins de John Lennon. / PSC-Girona pel Canvi

Redacció

Redacció

Girona

El grup municipal del PSC-Girona pel Canvi ha expressat la seva preocupació i alerta per l’estat dels jardins John Lennon, un espai clau de connexió entre els barris de Sant Daniel i Montjuïc que acumula "anys de degradació sense cap actuació per part del Govern municipal". Els socialistes recorden que, després d’un despreniment fa més de tres anys, s’hi van col·locar unes tanques d’obra de manera provisional, amb el "compromís implícit" que els murs afectats es repararien en un termini raonable. “Des d’aleshores, no s’ha fet absolutament res” denuncien. Les tanques "continuen al mateix lloc, les parets de les terrasses dels jardins segueixen danyades i la zona ha anat empitjorant progressivament".

“El que havia de ser una actuació urgent s’ha convertit en un símbol de la deixadesa del Govern” lamenten des del PSC. Segons el grup municipal, la situació “ja no és només un problema estètic, sinó un risc estructural que afecta directament a la seguretat del pas i als fonaments de la mateixa passarel·la”. Davant aquesta situació, el PSC-Girona pel Canvi demana al Govern municipal que “assumeixi les seves responsabilitats d’una vegada per totes” i impulsi de manera immediata les obres necessàries per estabilitzar els murs, reparar els danys acumulats i restituir la seguretat de l’espai.

Els socialistes alerten que, si no s’intervé amb urgència, "el deteriorament continuarà avançant i pot derivar en problemes majors", tant per a les persones que hi transiten com per a l’estructura dels jardins. “Els gironins i gironines mereixen espais públics segurs, cuidats i dignes. El que està passant als jardins John Lennon és l’exemple de com un Govern absent pot posar en risc un barri sencer” conclou el grup municipal.

