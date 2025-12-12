Una segona oportunitat: Girona impulsa una trobada per connectar famílies i gossos en adopció
La iniciativa es portarà a terme el diumenge, 14 de desembre, al Parc de les Ribes del Ter i qui hi assisteixi podrà conèixer els animals i assistir a xerrades informatives
L'’Ajuntament de Girona impulsa aquest diumenge 14 de desembre una jornada per fomentar l’adopció responsable dels gossos allotjats al Centre d’Acollida Canina de Girona, Residència Canina La Devesa. L’activitat se celebrarà al parc de les Ribes del Ter, de 10 a 17 h, amb espais de trobada entre famílies i animals, i xerrades de professionals de l’àmbit caní.
Al llarg de la jornada s’habilitarà un espai obert a la ciutadania, a tocar de la riera de Bullidors, on es presentaran alguns dels gossos preparats per ser adoptats, provinents de la Residència Canina La Devesa. Voluntaris i voluntàries del centre i de l’associació acompanyaran els animals en tot moment, i les persones visitants els podran conèixer, fer-hi un breu passeig i obtenir informació sobre el procés d’adopció.
L’activitat comptarà també amb la participació voluntària d’educadors canins, ensinistradors i altres professionals del sector, que oferiran xerrades sobre educació i socialització, cures bàsiques i benestar, el procés d’adopció responsable i la prevenció de l’abandonament.
Tot i que al parc només es podran conèixer alguns dels animals, l’objectiu és donar impuls a l’adopció de tots els gossos acollits als diferents centres de la demarcació vinculats al Centre d’Acollida La Devesa: la Residència Canina La Devesa (que atén gossos de Girona, Salt i l’àrea del Consell Comarcal del Gironès), el Centre Caní d’Albons i el Nucli de Garrigoles.
“Des de l’Ajuntament de Girona volem valorar la importància de l’adopció responsable com a eina clau per garantir el benestar animal i combatre l’abandonament. Jornades com aquesta permeten apropar la ciutadania als gossos del Centre d’Acollida Canina La Devesa, i conèixer de primera mà els animals que actualment estan en adopció”, ha remarcat la regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez Villagrasa, qui ha afegit que “adoptar no és només donar una llar a un animal, sinó assumir un compromís de vida basat en la responsabilitat, el respecte i l’estima. Cada gos que s’adopta és una segona oportunitat per viure en una llar i, alhora, un pas endavant cap a una societat més conscient i solidària”.
Les dades anuals
Aquest 2025, fins a finals d’octubre, només a la ciutat de Girona han entrat 85 gossos al servei d’acollida, dels quals 44 han pogut tornar amb les seves famílies i 21 ja han estat adoptats. Tot i això, encara hi ha 24 gossos que esperen una llar definitiva.
Per obtenir més informació sobre el centre i el procés d’adopció podeu consultar la web girona.cat/animals
