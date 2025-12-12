Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Presència policial GironaGrip a GironaEstudiants universitarisAccident GualtaSpar Girona Eurolliga
instagramlinkedin

Tornen a denunciar talls de llum "constants" al barri de Torre Gironella de Girona

Endesa ha instal·lat un nou transformador que s'espera que comenci a funcionar a principis de 2026

Una zona de torre Gironella.

Una zona de torre Gironella. / DdG

Josep Coll

Josep Coll

Girona

Ell barri de Torre Gironella torna a patir "talls constants d'enllumenat" en les últimes setmanes. Ho va fer saber el regidor del PSC, Josep Palouzié, en l'últim ple municipal que es va fer aquest dimecres. Palouzié va assegurar que el subministrador, en aquest cas Endesa, havia fet "reparacions amb el subministrador", però "els talls continuen".

Tot això, a part que el transformador fa una "fresa impressionat" que fa "espantar una mica els veïns". L'alcalde, Lluc Salellas, va assegurar que juntament amb la regidora de barri, Raquel Robert, havien enviat una carta a Endesa "demanant explicacions pels talls" el passat divendres, i eren "conscients" del que passava.

Segons explica la companyia elèctrica, els talls es deuen a "sobrecarregues" que hi ha pel consum elevat d'energia. Un fet que, per exemple, ja van denunciar els veïns a principis d'aquest any i que es repeteix en els períodes de més fred, quan es consumeix més energia perquè, entre d'altres, hi ha radiadors oberts. A aquesta zona de la ciutat s'hi han fet alguns dispositius antifrau i s'ha detectat cultiu de marihuana en diferents ocasions, fet que donaria a entendre que l'ús d'aparells per combatre el fred sumat als que s'utilitzen per fer aquests cultius provocaria les sobrecàrregues.

Un nou transformador

D'altra banda, s'ha instal·lat recentment un nou transformador que encara no està en funcionament, però que és un element molt "esperat al barri". "És una situació de transitorietat que provoca algunes dificultats", va remarcar Salellas, afegint que havien demanat a Endesa que "es minimitzin".

En aquest sentit, Endesa afirma que van entrar la sol·licitud a l'Ajuntament per instal·lar el nou centre de transformació el passat 8 de juliol, però que no van rebre l'autorització del consistori per col·locar-lo fins al 17 de novembre. Tres dies més tard, el transformador ja estava instal·lat, però encara no funciona.

Notícies relacionades i més

Entre aquest desembre i principis de gener la companyia elèctrica farà totes les tasques perquè entri en funcionament. En aquest sentit, farà una estesa de cables perquè funcioni el nou centre i, en paral·lel retirar el transformador aeri que hi ha actualment. El nou s'ha col·locat en el mateix punt.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents