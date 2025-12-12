Una trentena d’activitats ompliran el Nadal a Salt
Un dels plats forts és la jornada d'aquest dissabte, on el passeig Ciutat de Girona s’omplirà de tallers, espectacles, jocs i es tancarà amb la Gran Festa del Tió
Salt ja ho té tot a punt per viure un Nadal intens i participatiu amb una programació que supera la trentena d’activitats repartides des d’ara i fins al 5 de gener. Tallers, concerts, quines, espectacles familiars, activitats solidàries i propostes culturals ompliran el municipi durant les setmanes vinents, configurant una agenda que es consolida com una de les més diverses i participades dels darrers anys amb l’objectiu que grans i petits gaudeixin d’aquests dies.
Un dels plats forts de la programació arriba demà dissabte 13 de desembre amb la segona edició de ‘Fem un Salt al Nadal’, que es consolida com una de les cites familiars més destacades del municipi i enceta les activitats nadalenques després del tret de sortida que suposa l’encesa de l’enllumenat de Nadal, que es va dur a terme divendres passat.
L’activitat omplirà el passeig Ciutat de Girona de propostes de matí i tarda, amb el mercat de les AFA, tallers, jocs, espectacles i la tradicional Gran Festa del Tió. Al matí, de 10 a 14 hores, s’hi ha programat activitats com els tallers de decoració nadalenca, de manualitats, així com la xocolatada popular (11 hores), la subhasta de productes de les AFA de Salt (11.30 hores) i l’espectacle infantil amb Jordi Tonietti (12 hores).
A la tarda, entren les 16.30 i 18.30 hores, continuaran els tallers, en aquest cas per fer un mòbil de Nadal, un taller de pot de Rudolf o de pintacares, que seran l’avantsala de l’espectacle musical d’animació de la Gran Festa del Tió, que es clourà fent cagar el Tió, com marca la tradició, que es farà a les 18.30 hores. Tota ja jornada s’ha organitzat des de l’Ajuntament de Salt amb la coorganització de la Coordinadora d’AFA de Salt i amb la participació de l’Escola d’Art Paco Morgado o Kids&Us, encarregats de dinamitzar els diversos tallers programats.
La regidora de Desenvolupament Local, Núria Heras Colomer, ha destacat que “la programació d’aquest any confirma que el Nadal a Salt és un projecte col·lectiu que creix i es consolida. Fem un Salt al Nadal és un exemple clar de com les activitats vinculen diversos actors municipals i la seva implicació garanteix arrelin millor i esperem llarga vida a ‘Fem un Salt al Nadal”. Heras Colomer també ha volgut convidar la ciutadania a participar de totes les propostes i ha remarcat que “animem tothom a sortir al carrer, a gaudir de les activitats i a fer comunitat. El Nadal a Salt és viu, plural i obert a tothom.”
Activitats per a tothom
Les quines tornaran a tenir un protagonisme especial durant les festes, amb diverses propostes repartides per tot el municipi i per a totes les edats. El Casal Cívic i Comunitari Salt – Les Bernardes acollirà la Quina Tradicional Catalana diversos dies, com dilluns 15 de desembre i ja s’han fet dues sessions anteriors; la Fàbrica Jove celebrarà la Quina Jove de Nadal el 23 de desembre; la pista poliesportiva tornarà a ser l’escenari de la tradicional Quina de Salt els dies 25, 26, 27 de desembre i 1 i 6 de gener; i el 26 de desembre la Coma Cros acollirà la Quina Solidària de l’AEIG Sant Cugat de Salt o les activitats delprojecte ‘Juguem?’ que organitzarà Quina Festa Nadalenca els dies 22, 23 i 24 en diferents espais del municipi. Aquestes activitats, molt arrelades al municipi, combinen tradició, comunitat i solidaritat, i mobilitzen centenars de persones cada any.
La setmana que ve torna un dels espectacles més tradicionals dels dies previs al Nadal saltenc, com són ‘Les Veus de Salt’, un espectacle de poesia i música, que organitza el Consorci de Normalització Lingüística, l’Escola d’Adults Les Bernardes i Càritas Salt. La cita amb ‘Les Veus de Salt’ arribarà el dijous 18 de desembre a les 20 hores a El Canal, per tornar a pujar l’escenari d’un clàssic saltenc exemple de diversitat i de defensa de la llengua catalana.
Les parades de Nadal de Càritas, el dia 21 ompliran les esglésies de Sant Cugat i de Sant Jaume, el concert de Nadal del Cor Rossinyol i Alimara, també el dia 21 a les 12.30 hores, i la nit de Nadal es farà la Missa del Gall, a les 20 hores, a l’església Sant Cugat.
Després de la recuperació l’any passat i el gran èxit de públic que van tenir, enguany es mantenen els Pastorets, a càrrec de Safareig Teatre, que oferiran representacions del 25 al 28 de desembre al Teatre de Salt (18.30 hores). Tothom qui vulgui celebrar l’arribada de l’any nou podran celebrar-ho a la revetlla de Cap d’Any a la plaça de la Vila, organitzat per l’Associació de Veïns Barri Vell saltenc.
Un altre dels moments més esperats per als infants serà la visita de la Princesa Samarcanda, emissària que recollirà les cartes dels nens i nenes en diferents barris del municipi. El dia 27 de desembre serà present al Mercat de Salt al migdia i al barri del Veïnat a la tarda; el dia 28 arribarà al parc de la Massana; i el dia 29 visitarà la plaça de la Vila. Paral·lelament, del 23 de desembre al 2 de gener, diferents comerços del municipi disposaran de bústies reials perquè els infants puguin enviar la seva carta als Reis d’Orient.
Els dies 4 i 5 de gener arribaràel Campament Reial a la Factoria Cultural de la Coma Cros que com sempre requerirà d’inscripció prèvia que s’obrirà a partir del 27 de desembre des del web municipal de l’Ajuntament de Salt. L’any passat prop de 2.500 persones van passar pel Campament Reial per poder descobrir els secrets millors guardats de la preparació de l’arribada de Ses Majestats a la Vila de Salt.
El punt culminant de les festes arribarà el 5 de gener amb l’Entrega de la Clau Màgica a la plaça 1 d’Octubre, un acte que donarà pas a la Cavalcada dels Reis d’Orient, que recorrerà els principals carrers del municipi per portar tota la màgia a les llars saltenques.
La regidora de Festes i responsable de Reis, Margarida Gallardo, posa en valor el paper del teixit social i cultural del municipi en l’organització de totes aquestes activitats i subratlla que “aquest programa no seria possible sense la feina, la creativitat i la generositat de les entitats, associacions i voluntariat de Salt. El Nadal és un moment per compartir, i a Salt ho fem de manera exemplar gràcies a elles i esperem que en gaudeixi tota la població.”
