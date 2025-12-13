Cassà de la Selva encén la màgia i ja entona el «Fum, Fum, Fum!»
Una vintena de propostes gratuïtes integren el cartell de la 7a edició de la festa familiar, que se celebra íntegrament a la plaça de la Coma
Cassà de la Selva s’ha tornat a omplir aquest cap de setmana de màgia i esperit nadalenc amb l’arribada de la 7a edició de la festa familiar Fum, Fum, Fum!, una cita marcada al calendari que enguany, com a novetat, se celebra íntegrament a la plaça de la Coma.
La programació, que compta amb una vintena de propostes gratuïtes per donar la benvinguda al Nadal, ha arrencat avui amb cantades de nadales, un espectacle de màgia a càrrec de Pau Segalés, tallers per a aprendre a fer tions i manualitats nadalenques, jocs gegants o un concert a càrrec de la cantant i compositora cassanenca Emma Yuzz.
Demà serà el torn de l’arribada del patge reial, l’espectacle d’humor visual i improvisació 'Woof' amb Pere Hosta o tallers nadalencs. També s’han programat accions solidàries amb motiu de La Marató de 3Cat. En aquest sentit, les escoles de dansa Ballem i Linda Danza oferiran una demostració a favor de la iniciativa.
Durant tot el cap de setmana, els visitants també hi podran trobar productes nadalencs i altres delícies per combatre el fred.
