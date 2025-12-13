Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cristina Alarcón pren possessió com a nova alcaldessa de Salt

La fins ara número dos de la llista i regidora de serveis generals i gent gran ha pres possessió en un ple extraordinari on ha anunciat que deixarà de ser consellera del Consell Comarcal

Cristina Alarcón , la nova alcaldessa de Salt, durant el ple extraordinari d'aquest matí.

Ariadna Sala

Salt

Cristina Alarcón ha pres possessió aquest matí com a nova alcaldessa de Salt en un ple extraordinari on ha rebut el relleu de la vara del fins ara batlle, Jordi Viñas (ERC).

La número dos de Viñas va presentar-se a les passades eleccions municipals a les llistes d'ERC com a independent, i ha estat regidora de Serveis Generals i Gent Gran. Ara fa el pas a la batllia una setmana després que Viñas anunciés la seva dimissió al·legant que "és el moment" i que no vol "perpetuar-se al càrrec".

Alarcón serà la segona alcaldessa de la història del municipi després de Iolanda Pineda (2007-2011), i ha assegurat al seu discurs de presa de possessió que "mai m'hauria pogut imaginar que un dia sostindria la vara d'alcaldessa del poble, els hi puc ben assegurar", i ha remarcat que un dels "culpables" n'és Viñas, a qui ha descrit com a "amic i company".

D'altra banda, ha anunciat que deixarà el seu càrrec de consellera al Consell Comarcal del Gironès a l'àrea de promoció econòmica per centrar-se en el seu "compromís " amb Salt. En canvi, mantindrà la seva feina a la Unitat d’Atenció al Ciutadà del CAP de Salt, on treballa des del 2018.

