Una emergència mèdica en un vehicle obliga a tallar la ronda Ferran Puig i provoca llargues cues a Girona
Les retencions es van estendre fins a l’entrada sud de la ciutat
Una emergència mèdica en un vehicle va obligar a tallar la ronda Ferran Puig de Girona divendres al vespre. Els fets van tenir lloc pels volts de dos quarts de se, quan un cotxe que circulava per aquesta via en direcció a l’Hospital Josep Trueta es va haver d’aturar enmig de la calçada.
El conductor acompanyava un amic que es trobava indisposat i que, poc després, va patir una aturada cardíaca. Davant la situació, diversos ciutadans i els serveis d’emergències es van desplaçar fins al lloc dels fets i li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP).
L’actuació va mobilitzar nombrosos vehicles dels Mossos d’Esquadra, la Policia Municipal de Girona i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), fet que va obligar a tallar completament la circulació a la zona. Com a conseqüència, es van registrar llargues cues de trànsit que, segons testimonis, van arribar fins a l’entrada sud de la ciutat, a l’altura de la Clínica Girona.
Malgrat els intents dels serveis sanitaris, la persona afectada no va poder superar l’aturada cardíaca i va acabar perdent la vida. Tenia 52 anys, segons han confirmat els Mossos d’Esquadra.
