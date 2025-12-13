La màgia del tió (com)mou centenars de famílies gironines
Tallers nadalencs, una xocolatada popular i un concert omplen els Jardins de les Pedreres
Centenars de famílies amb ganes de Nadal han omplert aquesta tarda els Jardins de les Pedreres de Girona per entonar, alguns per primera vegada, el «tió, tió, caga torró, d’aquell tan bo».
La 5a edició de la Festa del Tió ha reunit tant incondicionals com curiosos, que han començat a alimentar l’esperit nadalenc amb tallers -els més petits han pogut pintar el seu propi tió, fer ornaments nadalencs o titelles en forma de l’icònic tronc- i el plat fort de la cita: un tió gegant que, ben alimentat per l’Ajuntament de Girona, cagava io-ios, cordes per saltar o cascavells després de superar una cua que de seguida ha fet mitja volta a l’espai.
Preservar les tradicions
Amb un any i dos mesos, Pol Baena ha fet cagar el tió per primera vegada. «Entre l’allau de consumisme que hi ha aquí fora, és important que hi hagi espais com aquest on es preservin les tradicions i es faci caliu de barri», ha celebrat el seu pare, Sebas Baena. I és que més enllà del gest de fer cagar el tió, les famílies han valorat l’ambient que s’hi respirava: «La meva filla només té tres mesos, però he decidit venir perquè vull que es familiaritzi des de ben petita amb les tradicions i s’impregni de la cultura popular», ha assegurat la seva mare, Fernanda Ferreira.
D’altres, com Cristina Coloma, han repetit vist «l’èxit» de l’any passat: «Aquest any tindrem tres tions a casa, el de sempre i els que pintin aquest any», ha relatat. En el seu cas, amb els fills ja més grans, el que més els ha atret han estat els tallers: «S’agraeix que es programin activitats diferents que facin volar la seva imaginació, sinó l’oferta sempre és la mateixa», ha assenyalat. Qui tampoc ha fallat en la convocatòria han estat les àvies que, mòbil en mà, han immortalitzat els seus nets des de primera fila fent cagar el tió.
Uns 250 litres de xocolata
La 5a edició de la Festa del Tió també ha comptat amb una xocolatada popular a càrrec d’usuaris de la Fundació Ramon Noguera. En total, han preparat 250 litres de xocolata desfeta i han repartit 800 melindros. «És un dels seus dies preferits, tots els usuaris volen venir a repartir xocolata calenta perquè tot el que sigui sortir de la seva activitat habitual i interactuar amb altres persones els fa feliços», ha explicat el coordinador de l’entitat, Francesc Ruiz.
La cita ha posat el colofó amb una actuació musical a càrrec de Paul Morales, que ha saltat a l’escenari amb l’espectacle Ding, Dang, Rock.
