Un pessebre fet de paper per donar a conéixer la cultura del barri de Santa Eugènia i Girona
Jordi Pericot és l'autor del betlem que es pot veure al Centre Cívic de Can Ninetes
Per Nadal es veuen pessebres de tota mena. Alguns de més tradicionals, fets amb molsa i suro, o d'altres que volen fugir del que és més convencional. L'artista gironí Jordi Pericot n'ha dissenyat un que se situa més en aquesta segona branca, tot i conservar elements populars i d'altres molt gironins, amb espais com el parc de la Devesa o les hortes de Santa Eugènia o mostres tan conegudes com el Festival monar't o Temps de Flors. L'ha fet a partir de més de 200 peces elaborades amb paper, utilitzant tres tècniques diferents: origami, papiroflèxia i retallables. Des de fa uns dies, aquest betlem es pot veure en Centre Cívic de Santa Eugènia de Girona, conegut també com a Can Ninetes.
Pericot, que ha dedicat més de 300 hores per dur a terme el pessebre, no ha escollit aquest centre cívic per casualitat. Ho ha fet perquè "és un dels barris amb més població immigrant de tot Girona". "La gent que ve de fora ens parla de la seva riquesa cultural", apunta l'autor, però afegeix que "no donem a conèixer la nostra". És en aquest sentit, que el betlem té elements tradicionals del barri de Santa Eugènia i la ciutat de Girona. Es poden veure espais emblemàtics del barri com el riu Güell i el pont del Dimoni, o la Séquia Monar i l'edifici de la Marfà. També el cementiri, molt vinculat a una activitat com és la "Nit de la por".
L'autor també hi ha afegit elements de la cultura popular, com els gegants de Santa Eugènia o els Marrecs de Salt, que tot i no ser del barri ni la ciutat, "estan a 500 metres". També hi ha la figura de Sant Narcís o la de Sant Jordi i el drac, o elements de la gastronomia com la coca de Sant Joan o els xuixos. Tot, amb l'objectiu de "donar a conèixer la cultura de casa nostra a partir del pessebre".
