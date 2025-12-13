Presenten a Girona la primera nina policia nacional
La iniciativa està destinada a acompanyar infants en situació de vulnerabilitat
La Fundació Juntos Por Una Sonrisa va presentar divendres a Girona el projecte Nina Policia, una iniciativa social i educativa destinada a acompanyar infants en situació de vulnerabilitat. L’acte va servir per donar a conèixer Gala, "la primera Nina Policía Nacional", concebuda com una eina simbòlica per generar confiança, seguretat i proximitat entre els infants.
La presentació va comptar amb la participació del subdelegat del Govern a Girona, Pere Parramon, i del president de la Fundació Juntos Por Una Sonrisa, José Manuel Fernández Carneiro. El projecte s’adreça especialment a nens i nenes que reben suport en llars d'infants, centres de reforç escolar i altres espais gestionats o acompanyats per l’entitat.
En el marc de l’acte també hi van participar l’actriu Macarena Gómez, coneguda per la seva trajectòria en sèries com La que se avecina, i la seva parella, l’artista contemporani i pintor Aldo Comas, que van donar suport a la iniciativa durant la presentació. On va assistir la comissària i cap provincial de la Policia Nacional a Girona, Juana María Gutiérrez Herráez així com altres membres d'aquest cos de seguretat i efectius d'altres cossos policials desplegats a les comarques gironines.
Els beneficis obtinguts amb la comercialització de la nina es destinaran íntegrament a mantenir i ampliar els programes socials que la Fundació desenvolupa en llars d'infants, menjadors socials i centres de suport escolar.
