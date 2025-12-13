Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Presenten a Girona la primera nina policia nacional

La iniciativa està destinada a acompanyar infants en situació de vulnerabilitat

Presenten a Girona la primera nina policia nacional / Aniol Resclosa

Eva Batlle

Girona

La Fundació Juntos Por Una Sonrisa va presentar divendres a Girona el projecte Nina Policia, una iniciativa social i educativa destinada a acompanyar infants en situació de vulnerabilitat. L’acte va servir per donar a conèixer Gala, "la primera Nina Policía Nacional", concebuda com una eina simbòlica per generar confiança, seguretat i proximitat entre els infants.

La presentació va comptar amb la participació del subdelegat del Govern a Girona, Pere Parramon, i del president de la Fundació Juntos Por Una Sonrisa, José Manuel Fernández Carneiro. El projecte s’adreça especialment a nens i nenes que reben suport en llars d'infants, centres de reforç escolar i altres espais gestionats o acompanyats per l’entitat.

L'actriu Macarena Gómez amb la nina policia &quot;Gala&quot; i el subdelegat del Govern a Girona i el president de la Fundació Juntos Por Una Sonrisa.

En el marc de l’acte també hi van participar l’actriu Macarena Gómez, coneguda per la seva trajectòria en sèries com La que se avecina, i la seva parella, l’artista contemporani i pintor Aldo Comas, que van donar suport a la iniciativa durant la presentació. On va assistir la comissària i cap provincial de la Policia Nacional a Girona, Juana María Gutiérrez Herráez així com altres membres d'aquest cos de seguretat i efectius d'altres cossos policials desplegats a les comarques gironines.

Els beneficis obtinguts amb la comercialització de la nina es destinaran íntegrament a mantenir i ampliar els programes socials que la Fundació desenvolupa en llars d'infants, menjadors socials i centres de suport escolar.

