El professor d'institut Cristian Olivé presenta a Girona un llibre que aborda "temes complexos que no trobem en novel·les juvenils"
L'escriptor barceloní confessa que "m'inspiro molt en la realitat que m'envolta i en allò que veig a les aules" per teixir els personatges i escollir les temàtiques perquè donin resposta als neguits dels joves
L’escriptor i professor barceloní de Llengua i Literatura Cristian Olivé, amb més de 30.000 seguidors a Instagram, va presentar divendres a la tarda a la llibreria Abacus de Girona la segona entrega de la saga "Únics", titulat “Més de dos”, en una conversa moderada per la dinamitzadora literària i bookstagramer gironina Estel·la Vilà Gri.
Amb una història coral, la novel·la tracta "temes complexos que no estem acostumats a trobar en novel·les juvenils", apunta Olivé, com "la duresa de la guerra, la identitat i la dificultat de trobar el teu lloc al món o dins el grup d'amics, com gestionar el primer amor o enamorar-se de dues persones a la vegada, o la por de trair els amics".
Per dibuixar els personatges, s'inspira en el que veu: "M'inspiro molt en la realitat que m'envolta, en allò que veig a les aules, i després ho transformo en una història". En aquest sentit, confessa que "sempre penso en una persona de carn i ossos, per tant, amb ànima humana, i després els faig literaris". Les temàtiques que aborda també són reals: "Observo què preocupa als joves i intento mostrar tot aquest neguit amb absolut respecte cap a ells".
Una de les "grans obsessions" de Cristian Olivé és fomentar la lectura: "M'esforço molt perquè visquin i sentin la lectura; si han de llegir una novel·la per trimestre, els demano un treball creatiu que tingui com a punt de partida una afició o un interès, com per exemple imaginar com seria un videojoc o una sèrie de Netflix basada en la novel·la que han llegit, havent de transformar el llenguatge, o els demano que siguin periodistes per un dia i entrevistin l'autor o el protagonista de l'obra".
