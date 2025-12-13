El PSC de Girona impulsa un "govern alternatiu per reactivar" la ciutat
El grup socialista ha celebrat una trobada de treball i assegura que la capital necessita "amb urgència un canvi de rumb integral, global i coherent,"
El PSC-Girona pel Canvi ha celebrat aquest dissabte l’acte “Govern Alternatiu – Canvi per Girona”, una trobada de treball inèdita a la ciutat que ha reunit regidors del grup municipal, experts i professionals de diferents àmbits amb un objectiu clar: començar a construir "una alternativa de govern per a Girona i tornar a fer funcionar la ciutat a ple rendiment"., informa en un comunicat
El grup socialista ha advertit que Girona necessita "amb urgència un canvi de rumb integral, global i coherent," capaç d’afrontar de manera simultània els grans reptes urbanístics, socials, econòmics i de governança. Davant d’aquest escenari, el PSC ha decidit fer un pas endavant i començar a "articular un govern alternatiu sòlid, plural i preparat per assumir responsabilitats".
L’acte s’ha plantejat com un congrés de treball, estructurat en nou taules temàtiques que han permès compartir diagnòstics, detectar mancances i formular propostes de canvi en àmbits clau per al futur de Girona. Cada taula ha estat encapçalada per un regidor o regidora del grup municipal i ha comptat amb la participació del primer secretari del PSC a les Comarques Gironines i diputat al Congrés, Marc Lamuà, així com del subdelegat del Govern a Girona, Pere Parramon. El debat s’ha enriquit amb les aportacions de professionals i perfils experts de cada àmbit, unes veus que han contribuït a reforçar la visió del PSC, un projecte polític basat en la proximitat, l’escolta activa i la incorporació del coneixement del territori per construir millors polítiques públiques, assegura el partit.
Reptes
Les taules de treball han abordat els principals reptes urbanístics i de barris, la cultura, l’administració pública i la transparència, les universitats, la promoció econòmica, l’esport, el medi ambient, la seguretat i la mobilitat, i els drets socials. Un treball intens que ha permès recollir propostes concretes per revertir la paràlisi actual i recuperar una Girona amb ambició, qualitat de vida i oportunitats.
Un cop finalitzades les dinàmiques de treball, els portaveus de cada taula han exposat les conclusions en un bloc d’intervencions públiques, posant en comú els principals eixos de canvi detectats. Aquest exercici ha evidenciat la necessitat de prendre decisions valentes, millorar la gestió, apostar per la planificació a llarg termini i exercir un lideratge polític capaç de coordinar totes les àrees de la ciutat.
Marc Lamuà ha destacat que “avui el PSC treballa per construir una alternativa real, amb idees, amb projecte i amb equip”, i ha advertit que Girona “es troba en una situació que exigeix posar la ciutat en marxa, fer-la competitiva i aprofitar tot el seu potencial per encapçalar l’economia i les oportunitats”. En aquest sentit, ha subratllat la necessitat de “tornar a situar Girona allà on mereix, d’acord amb la seva ubicació, el seu potencial i la seva ànima”. Lamuà també ha valorat el caràcter plural de la trobada: “Hem sumat mirades diverses, coneixement i experiència, perquè governar una ciutat com Girona exigeix escoltar, saber i estar preparats”, indica en una nota de premsa.
Propostes
En el treball de les diferents taules s’ha "coincidit en la necessitat d’un canvi profund en la manera de governar Girona". En l’àmbit dels drets socials, s’ha defensat una ciutat que tingui en compte totes les persones que hi viuen i conviuen, i que afronti de manera integral reptes com l’habitatge, l’educació, la feina o la mobilitat. En seguretat i mobilitat, s’ha apostat per una política de proximitat, amb un pla local de seguretat que incorpori la figura del policia de barri, reunions periòdiques als barris i mesures com els aparcaments dissuasius i un transport públic més eficient.
En matèria de medi ambient, s’ha reclamat una acció transversal a totes les àrees de govern, amb un pla director del verd urbà, una millor gestió de residus i de l’aigua, la recuperació del projecte dels quatre rius com a espais de trobada i prevenció de riscos, així com una aposta clara per la renaturalització planificada i les energies renovables.
L’esport s’ha situat com un eix clau de salut, educació i cohesió, amb la necessitat d’invertir en instal·lacions, manteniment i planificació a curt, mitjà i llarg termini. En promoció econòmica, s’ha posat sobre la taula la urgència d’una ciutat més neta i endreçada, una administració àgil al servei dels emprenedors, la reinversió en un turisme de qualitat i la creació d’espais comercials vius i connectats als barris. La taula d’universitats ha subratllat la necessitat de restablir una relació estratègica entre l’Ajuntament i la UdG, aprofitant tot el seu coneixement i impulsant programes de mentoratge, habitatge compartit i polítiques actives de retenció de talent jove.
Finalment, en l’àmbit de l’administració, la transparència i la cultura, s’ha reclamat una administració més entenedora, participativa i propera, que escolti la ciutadania, prestigïi la figura del regidor i situï la cultura com un pilar de cohesió social, identitat col·lectiva i transformació, amb lideratge públic, planificació i suport real al talent existent a la ciutat.
El PSC defensa que el projecte que s’ha començat a construir és la base d’un "govern alternatiu solvent, responsable i compromès amb Girona, capaç de situar el coneixement i el talent al centre de les decisions polítiques". En la cloenda de l’acte, el subdelegat del Govern a Girona, Pere Parramon, ha remarcat que “avui ens hem reunit amb un talent i un coneixement extraordinaris, i això és exactament el que necessita Girona: implicació, escolta activa i responsabilitat per donar resposta als problemes del dia a dia”. Parramon ha defensat que el PSC entén la política “com un servei públic al costat de la gent” i ha afirmat que “tornarem a guanyar les eleccions a Girona i reactivarem el motor d’un canvi que fa massa temps que no avança”. “Ho farem —ha conclòs— recuperant la Girona incomparable que coneixíem, però anant molt més enllà, amb una nova gran transformació que torni a fer sentir orgullosos tots els gironins i gironines”, destaca el grup municpial.
