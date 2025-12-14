Càritas Girona reuneix més de 500 persones a la Catedral en un acte d’agraïment a voluntaris i col·laboradors
Amb el nom Notes d’Agraïment, l’esdeveniment va aplegar voluntaris, donants, representants d’empreses i entitats i personal tècnic.
Càritas Diocesana de Girona va celebrar el passat divendres 12 de desembre Notes d’Agraïment, un acte de reconeixement a tota la seva comunitat. En total, l’esdeveniment va reunir, a la catedral de Girona, més de 500 persones entre voluntaris, donants, representants d’empreses i entitats i personal tècnic.
L’acte va suposar un canvi de format respecte al tradicional Sopar de Compromís, que s’organitzava cada dos anys i estava més orientat a empreses i entitats. Enguany, Càritas va voler fer un pas més i obrir aquest reconeixement a tota la seva “família”, ampliant l’agraïment a totes les persones que col·laboren en el dia a dia de l’organització.
La directora de Càritas Diocesana de Girona, Àngels Camós, va destacar la importància d’aquest teixit humà: “som aquí per reconèixer totes les persones i col·lectius que feu possible la missió de Càritas: persones voluntàries, donants, socis, Empreses amb Cor, simpatitzants, equip tècnic i participants dels nostres projectes. Cadascú de vosaltres formeu part d’aquest gran teixit de vida i d’esperança que construïm cada dia”.
Les portes de la Catedral es van obrir a dos quarts de sis de la tarda i l’acte es va iniciar a les sis. A més de Camós, hi van intervenir el bisbe de Girona, fra Octavi Vilà, i Josep Roca, del Celler de Can Roca. La vetllada va comptar també amb les actuacions musicals de Mariona Escoda i Neus Mar, i va finalitzar amb un refrigeri al claustre del temple. Va comptar amb la col·laboració de la Catedral de Girona i el suport de la Fundació Metalquimia, Ceres Roura i Icmedia Audiovisuals. L’acte va ser conduït pel periodista Oriol Mas, director de GironaFM.
