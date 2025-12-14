Nou Hospital Trueta
«Defensarem el parc fins que es demostrin els fets i es concretin unes garanties legals»
Des de la plataforma «El Parc no es toca» viuen amb positivitat i prudència el nou acord entre la Generalitat i l’Ajuntament de canviar d’ubicació els edificis que s’anaven a construir al Parc Jordi Vilamitjana
Carla Ventura Ponce
Ja fa un any i mig que la plataforma El Parc no es toca es va posar en marxa. Ara, però, respiren una mica més tranquils davant la possibilitat d’aconseguir el que feia tant temps que lluitaven; salvar el parc Jordi Vilamitjana.
«És una molt bona notícia, però, continuarem defensant el parc fins que es demostrin els fets, necessitem estar-ne segurs, que es concretin unes bases i unes garanties legals», explicava Anna Ballestero, una de les portaveus de la plataforma, després que avui al matí es fes públic que la Generalitat i l’Ajuntament de Girona estudien un canvi d’ubicació dels edificis que s’anaven a construir al parc. Tot i això, «rebem la notícia amb molta positivitat», ja que «som conscients que és una oportunitat històrica que es pugui mantenir un espai natural de més de 80.000 m² al voltant del Campus de Salut i del futur Hospital Trueta, un parc imprescindible també per als milers d’usuaris que tindrà el nou hospital».
Des de la plataforma es posen a la disposició «perquè la proposta es torni una realitat i no es quedi en paper mullat», assegurant que «es tracta d’un refugi natural i un refugi climàtic… la gent hi fa esport i hi pot respirar, els espais verds també son salut». I, en definitiva, «celebrem que s’estigui escoltant la veu del veïnat».
