La Generalitat planteja una proposta per salvar el parc Jordi Vilamitjana
Proposa traslladar els edificis que s'hi havien de construir a una zona del polígon industrial Mas Xirgu i l'Ajuntament estudia l'alternativa
O.P.
La construcció de prop de 400 pisos l'actual parc Jordi Vilamitjana per compensar els privats que perdran part de les seves finques per poder construir el Campus de Salut és l'operació que ha aixecat més rebuig popular entre els veïns. Fa dues setmanes, la Comissió d'Urbanisme de Catalunya donava el vistiplau definitiu al planejament de Girona, però ara el Govern català ha plantejat una nova proposta a l'Ajuntament per salvar el parc Vilamitjana. Segons un acord fet públic aquest matí, el departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha posat sobre la taula el trasllat de l’edificabilitat prevista actualment en una part del parc Jordi Vilamitjana cap a una zona del polígon industrial Mas Xirgu.
En concret, els pisos previstos s'ubicarien en sòls adjacents al Masrocs, "fet que incrementa el sostre residencial i manté lliure d’edificacions l’actual Parc de Jordi Vilamitjana". La nota de premsa assegura que "en l’acord a què han arribat ambdues administracions, l’Ajuntament de Girona contemplarà l’alternativa de reubicació del sostre residencial allà on sigui més convenient, un cop es cedeixi el sòl anticipadament per a la construcció de l’equipament hospitalari, sempre que es garanteixi l’adequació de l’alternativa proposada a la consecució de l’interès general, la sostenibilitat econòmica-financera de l’operació des del punt de vista pressupostari, i la compatibilitat amb les zones inundables".
Des de l’Ajuntament de Girona i la Generalitat també s'han acordat un seguit d’inversions de millora de l’espai públic en diversos barris de la ciutat, amb l’objectiu de reforçar la cohesió social, millorar l’espai públic i garantir que el projecte tingui un retorn clar i tangible per als veïns i veïnes de la zona. Les inversions s’haurien de dur a terme abans del 2030. Entre aquestes actuacions, que es detallaran en la propera Comissió Bilateral entre la Generalitat i l’ajuntament de Girona, destaquen també, importants inversions en l’àmbit assistencial i en les infraestructures.
"És possible fer el Trueta, no afectar el Parc Jordi Vilamitjana i fer el màxim esforç, perquè el Campus de Salut de Girona estigui operatiu al més aviat possible"
Segons ha destacat la consellera Sílvia Paneque, "la Generalitat treballa amb l'Ajuntament fa setmanes per ajudar i fer que la proposta del Trueta sigui la més ajustada possible a les necessitats de la ciutat. El departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha estat disposat des d'un primer moment a avançar i col·laborar amb l'Ajuntament amb el principi de fer-ho per mitjà de l'entesa i de la col·laboració. La notícia ha aparegut quan hi ha hagut una entesa entre Generalitat i Ajuntament. És possible fer el Trueta, no afectar el Parc Jordi Vilamitjana i fer el màxim esforç, perquè el Campus de Salut de Girona estigui operatiu al més aviat possible".
"La proposta de la Generalitat s’analitzarà tenint en compte la seva viabilitat urbanística i jurídica, les dades d’edificabilitat, l’impacte global en el projecte i en el seu calendari, i el compromís de la Generalitat d'efectuar les inversions als barris de l'entorn del futur campus.”
Per la seva banda, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas ha remarcat que “el planejament aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Catalunya demostra la bona feina de l’Ajuntament, que ha permès complir escrupolosament amb el calendari i assegurar que no s’endarrereix el Campus Salut. Referent a la proposta de la Generalitat, s’analitzarà tenint en compte la seva viabilitat urbanística i jurídica, les dades d’edificabilitat, l’impacte global en el projecte i en el seu calendari, i el compromís de la Generalitat d'efectuar les inversions als barris de l'entorn del futur campus.”
La Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Girona comparteixen que, en qualsevol cas, aquesta proposta de millora, i les que puguin sorgir, "no poden comportar endarreriments en la posada en funcionament del Campus de Salut". La prioritat absoluta és la materialització del Campus dins dels terminis acordats. "Cap proposta pot situar-se per davant del calendari d’entrega dels solars on s’han de construir els edificis del Campus de Salut", asseguren Govern i Ajuntament.
El projecte del Campus de Salut és el més important que s’ha impulsat a la demarcació de Girona en les darreres dècades. Des de l’Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya es valora molt positivament l’evolució del projecte fins al moment i es destaca que actualment es troba a la recta final en relació als tràmits clau per fer-lo realitat. En aquest sentit, l’Ajuntament de Girona ja ha iniciat la fase d’aprovació de la contractació dels projectes de reparcel·lació i urbanització, mentre que la Generalitat de Catalunya ja ha encarregat l’estudi previ al concurs de projectes del Campus de Salut.
Cal recordar que el passat 27 de novembre, la Comissió d’Urbanisme de Catalunya va validar tècnicament el projecte de l’Ajuntament de Girona, fet que ha permès donar el tret de sortida formal a l’encàrrec dels projectes de reparcel·lació i urbanització. Aquesta validació confirma que el projecte avança en els terminis previstos.
"El Campus de Salut representa una oportunitat estratègica de diversificació econòmica, amb una aposta decidida per sectors d’alt valor afegit, que generen ocupació de qualitat. Al mateix temps, comportarà una millora substancial de les condicions socioeconòmiques i urbanístiques dels barris de Can Gibert del Pla i Santa Eugènia, i la transformació urbanística del polígon del Mas Xirgu i el seu entorn", asseguren Ajuntament i Govern.
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- El restaurant Bescuit de Girona abaixa la persiana després de més de trenta anys
- Cinc arrestats i set investigats en operatius Kanpai a Olot i Girona
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- La dona centenària de Riells i Viabrea que ha 'ressuscitat' la ratafia de la seva àvia
- Una emergència mèdica en un vehicle obliga a tallar la ronda Ferran Puig i provoca llargues cues a Girona
- L'advertiment de Niño Becerra sobre la compra diària que preocupa milions de famílies
- Les víctimes dels accidents de Biure i Gualta són un veí de Pals de 77 anys i una veïna de Darnius de 85