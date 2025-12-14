Girona es bolca en la Marató contra el càncer
Durant tot el dia s'han dut a terme centenars d'activitats: des d'una mitja marató per la ciutat, una escudellada a l' Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona o un concert benèfic a la Mirona
L'Escola d'Hostaleria de Girona ha celebrat avui, en motiu de La Marató de TV3, la seva tradicional escudellada. El dinar, que es fa al menjador de la mateixa escola, té un cost de 20€ (menors de 10 anys 10 €), també hi ha la possibilitat de gaudir d'un vermut amb patates i olives afegint 3 € al cost del dinar. Tota la recaptació social va destinada al tema principal de recerca de la Marató de TV3, aquest any centrat en el càncer.
Al voltant de 250 persones han degustat avui el menú que ha preparat professorat i alumnat del centre, consistent en: escudella i carn d’olla, flam, galeta, aigua i vi, tot s'ho serveixen els assistents de cada taula de manera lliure, amb la possibilitat de repetir o de posar-se allò que prefereixen. Per cuinar tots aquests plats, hi ha diversos proveïdors que hi col·laboren oferint el seus productes gratuïtament o a un cost simbòlic. Ja és la dotzena edició que se celebra i segueix tenint molt èxit, és per això que per fer més àgil la gran mobilització, s'han repartit en dos torns, un a les 13 h i el segon a les 14 h. A més de l'escudellada, el centre organitza una panera solidària amb productes cedits o d'elaboració pròpia de l'escola, el sorteig de la qual es realitza al final de la jornada. Tota la recaptació, com la del dinar, es destina íntegrament a La Marató.
És una jornada molt especial per l'Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona, Montse Jiménez, professora del centre, assegura que és una feina de tota una setmana i que fan amb molta il·lusió tots i totes: "Avui és un dia molt festiu, hem arribat a les 9 i el primer que hem fet és menjar xocolata; i a partir d'aquí, repartir-nos totes les tasques". Entre professors i alumnes, hi ha més d'una seixantena de voluntaris i voluntàries que s'han bolcat avui a la causa solidària i conjunta:
Una cuina sense barreres
La jornada solidària es converteix en un projecte integrador que passa pels diferents nivells d'estudis de l'Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona. Elisenda Serrats, professora dels Itineraris Formatius Específics (IFE), assegura que una jornada com la d'avui és molt positiva pel seu alumnat: "Aquí no hi ha barreres". Els IFE són itineraris formatius específics ofereixen atenció educativa als joves amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, avui 8 dels voluntaris formen part d'aquests estudis i contribueixen a fer que aquesta jornada prengui forma i, sobretot, gust. La varietat de voluntaris es reparteix entre estudiants de tot tipus de cursos i edats: de Cicles Formatius de Grau Superior, dels de Grau Mitjà, dels Programes de Formació i Inserció (PFEI), etc. D'altra banda, Angie Posada, estudiant de primer curs de Cuina i Gastronomia, que explica que és el seu primer any, però no l'últim: "Quan ens ho van proposar no vaig dubtar-hi, a més el tema de la Marató d'enguany em toca d'aprop i volia aportar el meu granet de sorra".
La Mirona, també amb la Marató de la mà de la Black Music Big Band
La sala de concerts de Salt acollirà aquesta tarda, a les 18 h, un concert de la Black Music Big Band per recaptar fons per la Marató. Aquesta serà la quarta edició d'aquest esdeveniment, que repeteix ubicació a La Mirona (després d'haver passat pel Canal, Centre d'Arts Escèniques de Salt i el Centre Cívic de Medinyà) i que organitza la Fundació Casa de la Música.
L'acte es concep com un gran concert coral on participen tots els projectes de la Black Music Big Band, incloent-hi els juniors, el Black Music Choir (cor) i els infants del projecte Música a l’Est. Es tracta d'un gran concert que aplega pràcticament un centenar de músics –amb dues big band de més de 30 alumnes cadascuna, uns 15 membres del cor i el grup de Música a l'Est–. A partir de les 18h, la Mirona acollirà un repertori que barreja els ritmes soul amb cançons de Nadal, aprofitant l'horari familiar del concert.
L'entrada és gratuïta i la recaptació es farà a mode de taquilla inversa mitjançant urnes per a donatius i la possibilitat de fer Bizum. . Aquest tipus de causes solidàries motiven especialment al professorat, però també l'alumnat, ja amb nervis per actuar: "Als nens els fa molta il·lusió que tingui un sentit i que els fons puguin anar per una causa impactant", explica Jordi Planagumà, membre i professor de la Casa de la Música, recordant que al mes d'octubre ja van col·laborar amb el Pediatric Cancer Center i que fa uns anys, al 2020 van participar al Disc de la Marató, amb el tema de Whitney Houston "I wanna dance with somebody".
