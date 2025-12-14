La seu de l'església Espai Ample a Girona acull la presentació d'un llibre sobre immigració
"Los Hijos del Otro Lado" convida les comunitats a comprendre i acompanyar aquests processos amb responsabilitat
Redacció
La seu a Girona de l'església Espai Ample ha acollit aquest divendres la presentació Los Hijos del Otro Lado, un llibre de la teòloga i misòloga Mariani Xavier que explora la realitat migratòria des d’una mirada humana, espiritual i pràctica. El llibre, resultat de més de trenta-cinc anys d’experiència intercultural, convida les comunitats a comprendre i acompanyar els processos migratoris amb responsabilitat, sensibilitat i acció transformadora.
Nascuda a Teresópolis (Rio de Janeiro), Xavier és directora nacional de l’Agència Missionera de l’Església de Déu al Brasil i docent al Centre de Missions Transculturals de Sao Paulo. Al llarg de la seva carrera ha servit com a missionera al Perú, l’Argentina i Espanya, on, juntament amb el seu marit Gustavo Chávez i la seva filla Núbia, va fundar Espai Ample. L’acte, conduït per la periodista Sarahi Chahin, ha permès aprofundir en els motius i experiències que han donat forma al llibre. Xavier ha explicat com el seu propi recorregut migratori ha influït directament en l’escriptura, aportant una comprensió íntima dels processos d’identitat, pertinença i adaptació cultural. També ha compartitr que algunes de les històries reals de migrants que ha acompanyat personalment l'han marcat de manera especial, transformant no només la seva visió sinó també l’orientació del projecte literari.
Escolta activa
Un dels aspectes centrals del llibre és la proposta de models concrets d’acció per a comunitats, esglésies i organitzacions. Xavier ha remarcat que les persones que desitgin involucrar-se en la realitat migratòria ho han de fer des de l’escolta activa, la formació, la proximitat i el compromís de revisar les mateixes estructures d’acollida. Igualment, ha exposat com Los Hijos del Otro Lado pot esdevenir una eina útil per inspirar canvis positius en els entorns eclesials.
