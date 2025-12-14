Treballs previs per enderrocar dos edificis municipals a la pujada de Sant Feliu de Girona
L'Ajuntament podria incloure una partida al pressupost del 2026 per poder encarregar el projecte que acabi permetent tirar a terra els dos immobles
En paral·lel, s'ha aprovat els estatuts del polígon d'actuació de dues finques del final del carrer Ballesteries per poder desconstruint-ne una i rehabilitant l'altra, en gran part de propietat privada
L'Ajuntament de Girona està començant a encarar el futur dels edificis i pisos de propietat municipal que té entre el final del carrer Ballesteries i el principi de la pujada de Sant Feliu, al Barri Vell. Els immobles estan en un estat de degradació molt evident pel pas del temps i perquè estan abandonats des de fa anys. La situació neix de dècades enrere i ha patit diferents modificacions urbanístiques que han impedit, fins ara, fer passos endavant. La idea és donar visibilitat a la muralla que hi ha darrere de les finques en diversos trams. En concret, ara mateix s'està treballant en dos punts.
Per una banda, amb els números 46 i 48 del carrer Ballesteries, entre la Torre Bosch Monar i la sala Carbonera. Per l'altra, en les dues primeres edificacions de la pujada de Sant Feliu després de la sala Carbonera i dels jardins de sant Feliu. Tot plegat arrenca l’any 1983, amb el Pla Especial del Barri Vell que marcava que diverses edificacions de la pujada de Sant Feliu i la Torre Bosch Monar s’havien d’enderrocar per restaurar i fer visible la muralla. L’equip de govern d'aleshores va iniciar el 2006 una modificació per fer-se enrere i evitar tirar a terra tots els immobles. En va deixar afectats només aquests trams. CiU va presentar al·legacions per evitar aquest canvi, però el govern socialista va seguir endavant. Els edificis afectats es van expropiar i van passar a ser municipals amb l'objectiu d'enderrocar-los. En canvi, les finques desafectades ja estan rehabilitades.
El principi de la pujada de Sant Feliu
Respecte als dos edificis que hi ha al principi de la pujada de Sant Feliu, la idea és tirar endavant una actuació que acabi permetent fer visible la muralla en aquest punt. Sergi Font ha explicat que, molt probablement l'any 2026, hi haurà una partida al pressupost per poder encarregar el projecte. No obstant això, ha advertit que l'execució final serà molt costosa i que caldria poder disposar dels diners. Per fer visible la muralla, tant hi ha l'opció d'enderrocar els immobles com de crear alguna estructura que generi un pati o un punt obert que permeti veure l'element patrimonial. Fa poc l'Ajuntament hi va fer tasques de manteniment.
Sigui com sigui, el regidor ha reiterat que per aconseguir la preservació de la muralla i no malmetre-la, la intervenció no serà econòmica quan es pugui executar, en un futur. Precisament, en un article d'opinió recent de l'exalcalde Joaquim Nadal, a Diari de Girona, reclamava entre altres propostes que feia a l'equip de govern "enderrocar edificis buits de propietat municipal, principalment a la pujada de Sant Feliu."
El final de Ballesteries
Pel que fa als edificis del tram del final del carrer Ballesteries, recentment en una Junta de Govern Local s'ha aprovat un primer pas per intervenir, en un futur, a la zona. En concret s'han validat els estatuts del polígon d'actuació que afecta les dues finques. En aquest àmbit, la majoria de pisos són de propietat privada, tot i que també n'hi ha algun de municipal, tal com ha explicat el tinent d'alcaldia de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font. L'actuació que s'acabarà fent consistirà en l'enderroc del número 46, on hi havia l'antiga lampisteria Juanola als baixos.
D'aquesta manera es podrà ampliar una mica de muralla visible en aquest punt, que ara pràcticament només és de dos metres d'amplada i que està protegida amb una tanca metàl·lica. Pel que fa al número 48, la part privada ha donat el vistiplau a poder rehabilitar la part que quedi dempeus. S'haurà de veure com es resol la part pública de l'edifici.
La Casa Pastors
Hi ha un tercer tram afectat, es tracta de la part final de la pujada de Sant Feliu. De moment però, tal com ha explicat Font, l'Ajuntament està a l'espera de la finalització de les excavacions a la Casa Pastors (antiga Audiència Provincial) que s'allargaran almenys fins a mitjans de l'any 2027. En funció d'aquests treballs arqueològics es decidirà que es fa amb aquesta part de la pujada de Sant Feliu.
