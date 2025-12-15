Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Spar GironaRestaurant BescuitPla KanpaiAlcaldessa SaltPiròman Olot
instagramlinkedin

200 figurants participaran en el pessebre vivent de Celrà

L'acte tindrà lloc el 26 de desembre i comptarà amb més de vint escenes

Una escena d'una edició passada.

Una escena d'una edició passada. / Ajuntament de Celrà

Redacció

Redacció

Girona

El Pessebre Vivent de Celrà celebrarà la 33a edició el 26 de desembre a les set de la tarda, oferint al públic una experiència única i immersiva al municipi. L’entrada és gratuïta i es podrà degustar caldo aneto i altres begudes i menjars al llarg del recorregut.

Enguany, el recorregut comptarà amb més de 20 escenes i la participació de 200 figurants, que donaran vida als personatges i moments més emblemàtics del pessebre tradicional. El recorregut comença a la plaça de l'Església.

El cartell del Pessebre Vivent de Celrà

El cartell del Pessebre Vivent de Celrà / jaume banti

L'origen del Pessebre Vivent de Celrà data de 1989 i va ser impulsat per Carme Matí i Pep Camps. Aquesta van engrescar a molta gent del poble a fer les escenes que, amb el pas dels anys, han anat creixent.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents