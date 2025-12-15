200 figurants participaran en el pessebre vivent de Celrà
L'acte tindrà lloc el 26 de desembre i comptarà amb més de vint escenes
El Pessebre Vivent de Celrà celebrarà la 33a edició el 26 de desembre a les set de la tarda, oferint al públic una experiència única i immersiva al municipi. L’entrada és gratuïta i es podrà degustar caldo aneto i altres begudes i menjars al llarg del recorregut.
Enguany, el recorregut comptarà amb més de 20 escenes i la participació de 200 figurants, que donaran vida als personatges i moments més emblemàtics del pessebre tradicional. El recorregut comença a la plaça de l'Església.
L'origen del Pessebre Vivent de Celrà data de 1989 i va ser impulsat per Carme Matí i Pep Camps. Aquesta van engrescar a molta gent del poble a fer les escenes que, amb el pas dels anys, han anat creixent.
