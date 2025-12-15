Comença l'enderroc de l'edifici desocupat al carrer Tomàs Mieres de Girona
S'havia desallotjat el 6 d'octubre pel mal estat de la finca i fins ara s'ha estat treballant per tenir a punt els permisos
Aquest dilluns al matí han començat les esperades obres d'enderrocar de l'edifici en mal estat del carrer Tomàs Mieres de Girona. L'immoble havia estat ocupat i havia estat motiu de queixes veïnals vinculades a aquest edifici en relació amb problemes d’inseguretat, sorolls i baralles. De fet, el mateix Ajuntament de Girona va qualificar l'ocupació de "delinqüencial" i setmanes abans de desallotjar la finca es va dstablir un control policial a la zona que abarcava les 24 hores al dia, amb agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal de Girona les 24 hores del dia, amb uniforme o de paisà.
Des que es va desallotjar l'edifici, el 6 d'octubre, els veïns van sentir un alleujament però estaven a l'espera del punt i final de la casa, amb l'enderroc. La burocràcia i la manca del permís d'Adif, necessari ja que l'habitatge està a tocar del viaducte de les vies del tren, han endarrerit l'operació per tirar-lo a terra. El cost de la intervenció el pagarà la propietat.
Aquest matí es podien sentir cops a dins de l'immoble perquè els primers treballs consisteixen en l'enderrocs interiors. El tinent d'alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font Domènech, i el regidor d'Urbanisme i Proximitat, Lluís Martí, han estat a la zona.
“Parlem d’un edifici que havia estat ocupat il·legalment i que generava una sensació d’inseguretat bastant accentuada en l’entorn immediat", ha detallat el regidor d'Urbanisme de proximitat. Una inspecció tècnica va detectar riscos estructurals greus, que recordat. “Es va comprovar que tenia uns dèficits estructurals molt accentuats, un perill i un risc evident tant per a persones com per a béns”, ha remarcat Font, qui ha explicat que això va permetre “poder desocupar la finca conjuntament amb Policia Local i Mossos d’Esquadra” i iniciar l’expedient de disciplina urbanística per a l’enderroc.
Part d'enderroc manual
La proximitat de l’immoble a la infraestructura ferroviària ha obligat a coordinar-se amb l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries. “L’edifici és a menys de deu metres de les vies del tren; calia l’autorització d’ADIF i consensuar el pla d’enderroc”, ha detallat el tinent d'alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana. Per minimitzar riscos, “la tercera planta s’enderrocarà de forma manual per evitar que cap residu pugui caure a la via”, mentre que “la resta es podrà fer amb maquinària pesada”.
El calendari d’obra preveu aproximadament un mes de treballs. “Preveiem que l’enderroc duri un mes”, ha indicat Font. Els treballs començaran “per la banda del carrer Porvenir i avançaran de manera transversal fins al front de Santa Eugènia”. Durant aquest període hi haurà afectacions a la mobilitat: “Hi haurà una mica d’afectació a la vorera dreta del carrer Santa Eugènia i es mantindrà tallat el trànsit a Tomàs Mieres”. Tot i així, l’Ajuntament ha ajustat el dispositiu per compatibilitzar-lo amb el calendari festiu: “En la cursa de Sant Silvestre i la cavalcada de Reis retirarem la protecció el mínim imprescindible perquè s’hi pugui passar”, ha dit, demanant “comprensió a la ciutadania”.
Un cop completada l’obra, es garantirà la seguretat del perímetre i es prepararà el desenvolupament urbanístic de l’àmbit. “Instal·larem un mur de protecció d’uns dos metres que envoltarà la façana actual fins a la intervenció definitiva”, ha explicat Font. En el marc del planejament previst, “la part privada haurà de retirar la façana fins als deu metres de protecció de la via del tren, i això afavorirà a mig termini que hi hagi una vorera més ampla perquè la gent pugui circular sense problemes”.
El regidor ha conclòs que l’actuació “permet donar resposta a les queixes veïnals i avançar en la transformació urbanística d’aquesta zona”, després d’una coordinació “fluida amb la propietat i amb ADIF”.
Per què es van abandonar?
L'edifici es va abandonar fa uns anys després que el Pla General que es va aprovar el 2002 dibuixés una franja de protecció a l'entorn de les vies del tren i considerés que diferents construccions i habitatges d’anar a terra. Per aquest motiu, van quedar deshabitats i, poc a poc es van anar degradant. Els locals comercials als baixos també van abaixar les persianes. Hi havia una botiga d’objectes de decoració i d’interiorisme.
Subscriu-te per seguir llegint
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Can Selvatà de Cornellà del Terri, el millor restaurant de cuina popular catalana
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Cinc arrestats i set investigats en operatius Kanpai a Olot i Girona
- La dona centenària de Riells i Viabrea que ha 'ressuscitat' la ratafia de la seva àvia
- Els pisos més desitjats a Girona: els habitatges d’una habitació són els que es venen més ràpid
- Les víctimes dels accidents de Biure i Gualta són un veí de Pals de 77 anys i una veïna de Darnius de 85
- Les joies gironines que va popularitzar la Reina Letizia