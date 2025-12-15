Els Comuns celebren el pacte que preveu salvar el parc Jordi Vilamitjana
El portaveu de la formació al Parlament, David Cid, felicita la plataforma El Parc no es Toca per aquest avenç i assegura que el seu partit "mai ha donat la batalla per perduda”
Els Comuns celebren la proposta de la Generalitat de traslladar els habitatges que s’havien de construir al parc Jordi Vilamitjana per compensar els propietaris dels terrenys on es construirà el nou Trueta i salvar així aquest pulmó verd de Girona. “Som prudents amb aquest anunci d’acord, ja que ara està en mans de l’ajuntament de Girona i sabem que potser no és una solució que agradi a Junts”, ha dit David Cid, portaveu dels Comuns al Parlament. “Felicitem la plataforma el Parc no es Toca per la mobilització que ha fet possible aquesta solució i també celebrem haver perseverat: des de Comuns mai vam donar la batalla per perduda”, ha dit.
Va ser l’acord de Comuns amb el Govern el que ha fet possible l’existència d’uns recursos econòmics que ara permetran a la Generalitat avançar els diners per aquest nou plantejament. Aquest principi d’acord s’ha fet públic pocs dies després de que la proposta de resolució dels Comuns que demanava protegir el parc Jordi Vilamitjana al Parlament no tirés endavant. Cal recordar que fa només 20 dies Junts, ERC i la CUP van votar en contra de mantenir el Parc Jordi Vilamitjana i de fer un conveni entre el Govern i l’ajuntament de Girona per garantir els recursos que salvarien el parc. “És una bona notícia que puguin rectificar a temps”, ha dit Cid.
“Quan parlem del Parc Jordi Vilamitjana parlem de justícia territorial i de salut comunitària en temps de crisi climàtica”, explica Cid, “el dret dels barris populars a conservar els seus espais verds, els seus pulmons climàtics i socials no poden ser moneda de canvi de cap operació urbanística”. Es demostra així la compatibilitat entre dues necessitats legítimes: la construcció d’un nou Hospital Universitari Doctor Josep Trueta modern, dimensionat i ben connectat, i el dret dels barris populars a conservar els seus pulmons climàtics i socials. Enfront al que argumentava l’ajuntament de Girona fins ara, es fa evident que el projecte del nou Trueta és també compatible amb la construcció d’habitatge social fora del Parc Jordi Vilamitjana. “Aquesta era exactament la via més ràpida perquè el nou Trueta sigui una realitat l’abans possible”, ha conclòs Cid.
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Can Selvatà de Cornellà del Terri, el millor restaurant de cuina popular catalana
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Cinc arrestats i set investigats en operatius Kanpai a Olot i Girona
- La dona centenària de Riells i Viabrea que ha 'ressuscitat' la ratafia de la seva àvia
- Els pisos més desitjats a Girona: els habitatges d’una habitació són els que es venen més ràpid
- Les víctimes dels accidents de Biure i Gualta són un veí de Pals de 77 anys i una veïna de Darnius de 85
- Les joies gironines que va popularitzar la Reina Letizia